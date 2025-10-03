Si avvicina sempre di più Juventus-Milan. Dopo la vittoria contro il Napoli, i rossoneri sono attesi da un altro big match e sembrano pronti ad affrontarlo. Massimiliano Allegri è riuscito in poco tempo a compattare il gruppo e a mettere sempre in campo una squadra parecchio credibile, dotata di ottimi giocatori (soprattutto a centrocampo). Tudor, invece, sta facendo più fatica a trovare la quadra per la sua Juventus. Tuttavia, la classifica vede i bianconeri a una sola lunghezza di distanza dai rossoneri. La partita dunque potrebbe essere equilibrata. Sulle frequenze di 'TMW Radio', durante 'Maracanà', Stefano Impallomeni ha comunicato le sue impressioni a due giorni dalla sfida.