Si avvicina sempre di più Juventus-Milan. Dopo la vittoria contro il Napoli, i rossoneri sono attesi da un altro big match e sembrano pronti ad affrontarlo. Massimiliano Allegri è riuscito in poco tempo a compattare il gruppo e a mettere sempre in campo una squadra parecchio credibile, dotata di ottimi giocatori (soprattutto a centrocampo). Tudor, invece, sta facendo più fatica a trovare la quadra per la sua Juventus. Tuttavia, la classifica vede i bianconeri a una sola lunghezza di distanza dai rossoneri. La partita dunque potrebbe essere equilibrata. Sulle frequenze di 'TMW Radio', durante 'Maracanà', Stefano Impallomeni ha comunicato le sue impressioni a due giorni dalla sfida.
Si avvicina Juventus-Milan. A due giorni dalla gara Stefano Impallomeni ne ha parlato durante 'Maracanà', trasmissione di 'TMW Radio'. Ecco che cosa ha detto l'ex calciatore
Verso Juventus-Milan, il pensiero di Impallomeni—
Le parole di Impallomeni: "La chiave sono i duelli, Yildiz da una parte, Pulisic dall'altra, Leao che può entrare. Il centrocampo del Milan però per ora è superiore, è poderoso, ricco di contenuti, qualità, ma detto questo se fossi in Tudor me la giocherei creando duelli sull'esterno. La Juve se la deve giocare con grande orgoglio, liberando tutto l'istinto possibile. Ancora ragiona da grande e Tudor ha solo una via: non difendere ma attaccare. La Juve non deve fare calcoli perché non li può fare".
