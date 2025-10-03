Da una parte Modric, dall'altra Yildiz: "Sembra che McKennie e Yildiz dovranno andare in marcatura su Modric. E per questo per me lava Kalulu lì a destra. McKennie sa fare entrambe le fasi, credo che Modric avrà una marcatura raddoppiata ma è un fenomeno, sa lui come trovare gli spazi. Sarà una bella sfida. Se la Juve riesce a verticalizzare e a trovare Yildiz e Conceicao, sono dolori in difesa per il Milan".