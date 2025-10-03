Juve che non deve fare calcoli e giocarsela? "Il problema è che se la Juve fa un altro brutto risultato, si comincia subito a discutere tutto. Tudor deve trovare delle soluzioni sulle fasce. Kalulu non può giocare a destra, trovi una soluzione ma non lui a centrocampo".
Da una parte Modric, dall'altra Yildiz: "Sembra che McKennie e Yildiz dovranno andare in marcatura su Modric. E per questo per me lava Kalulu lì a destra. McKennie sa fare entrambe le fasi, credo che Modric avrà una marcatura raddoppiata ma è un fenomeno, sa lui come trovare gli spazi. Sarà una bella sfida. Se la Juve riesce a verticalizzare e a trovare Yildiz e Conceicao, sono dolori in difesa per il Milan".
E anche la sfida Conceicao-Pulisic: "Pulisic è in condizione, segna, ma è molto vivace anche Conceicao. Se saltano la linea alla Juve e riceve palla Conceicao, sarà molto pericoloso. Con la difesa del Milan non molto veloce può essere pericoloso".
Si aspetta Leao dall'inizio? "No. Non si cambia una macchina che va. Per me tornerà titolare, ma non ora. Sulla Juve aggiungo che se non vince, ovvio che si ricomincia a parlare e a mettere in discussione Tudor".
