Orlando: “Il centrocampo è la chiave, quello del Milan è molto forte mentre …”

Andando verso Juventus-Milan, Massimo Orlando è intervenuto a 'Maracanà', trasmissione di 'TMW Radio'. Ecco le sue parole in vista del match
Redazione PM

La partita più attesa dell'intero weekend di Serie A è quella che chiuderà questa sesta giornata di campionato. Si tratta di Juventus-Milan, in programma domenica sera all'Allianz Stadium (ore 20:45). Massimo Orlando durante 'Maracanà', sulle frequenze di 'TMW Radio', ha risposto a una serie di domande rispetto a questo big match. Di seguito, si riportano le sue parole.

Juventus-Milan, il parere di Orlando

Juventus-Milan, il ritorno di Allegri e Rabiot a Torino: come vede questa sfida? "Il centrocampo è la chiave, quello del Milan è molto forte mentre quello della Juve ha grandi difficoltà. C'è solo Locatelli a fare filtro. Di certo la Juve davanti sta bene, c'è un Conceicao in grande condizione. Deve giocarsela Tudor, è arrivato il momento, visto che David non è andato col Villarreal, di puntare su Vlahovic".

Juve che non deve fare calcoli e giocarsela? "Il problema è che se la Juve fa un altro brutto risultato, si comincia subito a discutere tutto. Tudor deve trovare delle soluzioni sulle fasce. Kalulu non può giocare a destra, trovi una soluzione ma non lui a centrocampo".

Da una parte Modric, dall'altra Yildiz: "Sembra che McKennie e Yildiz dovranno andare in marcatura su Modric. E per questo per me lava Kalulu lì a destra. McKennie sa fare entrambe le fasi, credo che Modric avrà una marcatura raddoppiata ma è un fenomeno, sa lui come trovare gli spazi. Sarà una bella sfida. Se la Juve riesce a verticalizzare e a trovare Yildiz e Conceicao, sono dolori in difesa per il Milan".

E anche la sfida Conceicao-Pulisic: "Pulisic è in condizione, segna, ma è molto vivace anche Conceicao. Se saltano la linea alla Juve e riceve palla Conceicao, sarà molto pericoloso. Con la difesa del Milan non molto veloce può essere pericoloso".

LEGGI ANCHE: Verso Juventus-Milan, Tomori ci sarà? Leao, Rabiot e le parole di Brocchi>>>

Si aspetta Leao dall'inizio? "No. Non si cambia una macchina che va. Per me tornerà titolare, ma non ora. Sulla Juve aggiungo che se non vince, ovvio che si ricomincia a parlare e a mettere in discussione Tudor".

