Il giornalista sportivo Marco Cattaneo ha commentato la vittoria del Milan contro il Napoli sul canale YouTube di 'Repubblica'. Molto interessante il passaggio su Christian Pulisic e Rafael Leao
La vittoria contro il Napoli ha acceso l'entusiasmo attorno al Milan. Le ultime uscite della squadra di Massimiliano Allegri hanno mostrato una squadra solida difensivamente e sempre pericolosa in fase offensiva. Gran parte del merito di questa pericolosità va assegnato a Christian Pulisic, che sta vivendo un periodo di forma strepitoso. Con questa organizzazione i rossoneri sembrano poter fare a meno di Rafael Leao. Lo ha fatto notare Marco Cattaneo all'interno di un video per il canale YouTube di 'Repubblica'. Di seguito, si riportano le parole del giornalista sportivo.
Milan-Napoli, il commento di Cattaneo
Le parole del giornalista: "Il big match del weekend finisce con la vittoria sul Napoli di un Milan intenso e affamato nel primo tempo e coperto a protezione del vantaggio nel secondo, con l'uomo in meno. M.i.l.a.n. sta per 'Max incarna l'anti Napoli', candidandosi a scucire lo scudetto dalla maglia di una squadra di cui vuole ricalcare il percorso dell'anno scorso, senza coppe, con grande spirito di rivalsa, un allenatore che sa come si vince. E ora, a questo punto, anche uno stadio tornato a cantare e un'energia che nemmeno si intravedeva nella sconfitta contro la Cremonese, alla prima giornata di campionato".