Cattaneo: “Milan trascinato da un grande Pulisic, non si avverte più l’urgenza di Leao”

Il giornalista sportivo Marco Cattaneo ha commentato la vittoria del Milan contro il Napoli sul canale YouTube di 'Repubblica'. Molto interessante il passaggio su Christian Pulisic e Rafael Leao
La vittoria contro il Napoli ha acceso l'entusiasmo attorno al Milan. Le ultime uscite della squadra di Massimiliano Allegri hanno mostrato una squadra solida difensivamente e sempre pericolosa in fase offensiva. Gran parte del merito di questa pericolosità va assegnato a Christian Pulisic, che sta vivendo un periodo di forma strepitoso. Con questa organizzazione i rossoneri sembrano poter fare a meno di Rafael Leao. Lo ha fatto notare Marco Cattaneo all'interno di un video per il canale YouTube di 'Repubblica'. Di seguito, si riportano le parole del giornalista sportivo.

Milan-Napoli, il commento di Cattaneo

Le parole del giornalista: "Il big match del weekend finisce con la vittoria sul Napoli di un Milan intenso e affamato nel primo tempo e coperto a protezione del vantaggio nel secondo, con l'uomo in meno. M.i.l.a.n. sta per 'Max incarna l'anti Napoli', candidandosi a scucire lo scudetto dalla maglia di una squadra di cui vuole ricalcare il percorso dell'anno scorso, senza coppe, con grande spirito di rivalsa, un allenatore che sa come si vince. E ora, a questo punto, anche uno stadio tornato a cantare e un'energia che nemmeno si intravedeva nella sconfitta contro la Cremonese, alla prima giornata di campionato".

"La novità legata al Milan sempre più trascinata da un grande Pulisic, è come non si avverta più l'urgenza di Leao che certamente darà una grandissima mano quando tornerà, ma oltre il quale esiste una squadra che può sopravvivere all'assenza del suo giocatore più forte, almeno prima dell'arrivo di Modric".

