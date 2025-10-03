Il giornalista sportivo Marco Cattaneo ha commentato la vittoria del Milan contro il Napoli sul canale YouTube di 'Repubblica'. Molto interessante il passaggio su Christian Pulisic e Rafael Leao

La vittoria contro il Napoli ha acceso l'entusiasmo attorno al Milan. Le ultime uscite della squadra di Massimiliano Allegri hanno mostrato una squadra solida difensivamente e sempre pericolosa in fase offensiva. Gran parte del merito di questa pericolosità va assegnato a Christian Pulisic, che sta vivendo un periodo di forma strepitoso. Con questa organizzazione i rossoneri sembrano poter fare a meno di Rafael Leao. Lo ha fatto notare Marco Cattaneo all'interno di un video per il canale YouTube di 'Repubblica'. Di seguito, si riportano le parole del giornalista sportivo.