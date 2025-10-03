Il centrocampo è stato il reparto più rivoluzionato dal calciomercato estivo del Milan. La dirigenza di via Aldo Rossi ha sostituito bene Tijjani Reijnders, il miglior giocatore rossonero della scorsa stagione. L'olandese non è stato sostituito tanto da un giocatore con caratteristiche simili alle sue, quanto da una serie di giocatori che hanno reso più completo il centrocampo del Milan. Tra questi - oltre a Luka Modric - bisogna citare Adrien Rabiot. Il suo impatto è stato devastante fin qui: ha offerto solo grandi prestazioni. Grazie a questi due giocatori, il centrocampo è diventato il punto di forza della squadra. Secondo Daniele Garbo - intervenuto a 'TMW Radio' - la mediana rossonera potrebbe fare la differenza in Juventus-Milan.