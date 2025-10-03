Il centrocampo è stato il reparto più rivoluzionato dal calciomercato estivo del Milan. La dirigenza di via Aldo Rossi ha sostituito bene Tijjani Reijnders, il miglior giocatore rossonero della scorsa stagione. L'olandese non è stato sostituito tanto da un giocatore con caratteristiche simili alle sue, quanto da una serie di giocatori che hanno reso più completo il centrocampo del Milan. Tra questi - oltre a Luka Modric - bisogna citare Adrien Rabiot. Il suo impatto è stato devastante fin qui: ha offerto solo grandi prestazioni. Grazie a questi due giocatori, il centrocampo è diventato il punto di forza della squadra. Secondo Daniele Garbo - intervenuto a 'TMW Radio' - la mediana rossonera potrebbe fare la differenza in Juventus-Milan.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Garbo: “La chiave potrebbe essere il centrocampo del Milan. La Juventus rischia molto di più”
INTERVISTE
Garbo: “La chiave potrebbe essere il centrocampo del Milan. La Juventus rischia molto di più”
Il centrocampo è il punto di forza del Milan in questo inizio di stagione. Secondo Daniele Garbo potrebbe essere decisivo contro la Juventus. Ecco che cosa ha detto a 'TMW Radio'
Juventus-Milan, il pensiero di Garbo—
LEGGI ANCHE: Juventus-Milan, le probabili formazioni: Leao dalla panchina, Tomori dal primo minuto?>>>
Le parole dell'opinionista: "Bisogna capire chi giocherà davanti nel Milan. La chiave potrebbe essere il centrocampo del Milan, di maggiore qualità. La Juve rischia molto più, perché se perdesse si aprirebbero altri discorsi. Se vince il Milan di Allegri, può creare ancor più entusiasmo dopo la vittoria col Napoli".
© RIPRODUZIONE RISERVATA