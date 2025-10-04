Juventus-Milan, Del Piero: 'Diavolo da Scudetto? Si, vi spiego'. Poi ...

Pianeta Milan
Del Piero: “Milan da Scudetto? Per certe dinamiche si. Ha una grande responsabilità. Ecco perché”

Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juventus, è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' parlando della sfida contro il Milan. Ecco l'estratto sui rossoneri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Domani è in programma un'altra partita molto importante per il Milan: trasferta a Torino per affrontare la Juventus di Igor Tudor: "Sarà un bel match. È ancora presto perché siamo a inizio stagione, magari il ritorno sarà più interessante per altri aspetti, però già questo è un bel test per entrambe le squadre, per capire il loro stato di maturazione attuale", questo il pensiero di Alessandro Del Piero, storico capitano bianconero, che è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' proprio sulla partita. Ecco qualche passaggio interessante.

Il Milan può essere già da Scudetto? L'ex attaccante risponde: "Per una serie di dinamiche sì. Perché gioca solo il campionato e ciò gli permette di preparare la settimana molto bene e di avere giocatori pronti a livello fisico, senza viaggi né intoppi. E anche perché ha qualità, non solo Rabiot, ma anche Modric, Leao, Saelemaekers... È una squadra ben strutturata".

Che peso può avere il calendario visto che il Milan non gioca in Europa? "Il fatto che giochi la Champions League non comporta maggiore pressione. Quando giochi una partita a settimana devi assolutamente farla bene, quindi il Milan ha una grande responsabilità. Però sono due squadre attrezzate per fare qualsiasi cosa", questa la risposta di Del Piero.

