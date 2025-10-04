Juventus-Milan, Del Piero: 'Diavolo da Scudetto? Si, vi spiego'. Poi ...

Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juventus, è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' parlando della sfida contro il Milan. Ecco l'estratto sui rossoneri
Domani è in programma un'altra partita molto importante per il Milan: trasferta a Torino per affrontare la Juventus di Igor Tudor: "Sarà un bel match. È ancora presto perché siamo a inizio stagione, magari il ritorno sarà più interessante per altri aspetti, però già questo è un bel test per entrambe le squadre, per capire il loro stato di maturazione attuale", questo il pensiero di Alessandro Del Piero, storico capitano bianconero, che è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' proprio sulla partita. Ecco qualche passaggio interessante.
Juventus-Milan, parla Del Piero
Il Milan può essere già da Scudetto? L'ex attaccante risponde: "Per una serie di dinamiche sì. Perché gioca solo il campionato e ciò gli permette di preparare la settimana molto bene e di avere giocatori pronti a livello fisico, senza viaggi né intoppi. E anche perché ha qualità, non solo Rabiot, ma anche Modric, Leao, Saelemaekers... È una squadra ben strutturata".