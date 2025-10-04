Juventus-Milan, Del Piero: 'Diavolo da Scudetto? Si, vi spiego'. Poi ...

Domani è in programma un'altra partita molto importante per il Milan: trasferta a Torino per affrontare la Juventus di Igor Tudor: "Sarà un bel match. È ancora presto perché siamo a inizio stagione, magari il ritorno sarà più interessante per altri aspetti, però già questo è un bel test per entrambe le squadre, per capire il loro stato di maturazione attuale", questo il pensiero di Alessandro Del Piero, storico capitano bianconero, che è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' proprio sulla partita. Ecco qualche passaggio interessante.