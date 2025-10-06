Pianeta Milan
Romano rivela: “Il Milan sta iniziando a ragionare sul rinnovo di Tomori”

L'esperto di mercato Fabrizio Romano,ha fornito degli aggiornamenti sulla questione legata al difensore centrale del Milan, Fikayo Tomori
Nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, ha fornito degli aggiornamenti sulla questione contrattuale del difensore centrale del Milan, Fikayo Tomori. Il giornalista ha rivelatola volontà dei rossoneri di rinnovare il contratto dell'inglese. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Romano su Tomori: rinnovo in vista?

"Il Milan sta iniziando a pensare, ragionare, sul possibile rinnovo di Tomori. Ecco questo pensiero si fa sempre più forte all'interno di Casa Milan, all'interno della dirigenza, all'interno della staff, sono tutti molto contenti dell'atteggiamento di Tomori, delle prestazioni di Tomori. Il suo contratto sta per diventare una delle priorità per quanto riguarda l'agenda rossonera dei prossimi passaggi da fare nei prossimi mesi.

Il Milan è molto soddisfatto, il discorso di Tomori parte da lontano, si è inizato a pensare a questo quando nello scorso mercato di Gennaio c'era stata la possibilità di andare al Tottenham, ma alla fine lui è rimasto. Sappiamo poi che la seconda metà di stagione è stata difficile per il Milan quindi in quel momento alcune situazioni sono state messe in stand-by o rallentate, ma il Tomori di questa stagione è tutt'altro giocatore e il Milan è pronto a iniziare questi dialoghi".

