Il Milan è molto soddisfatto, il discorso di Tomori parte da lontano, si è inizato a pensare a questo quando nello scorso mercato di Gennaio c'era stata la possibilità di andare al Tottenham, ma alla fine lui è rimasto. Sappiamo poi che la seconda metà di stagione è stata difficile per il Milan quindi in quel momento alcune situazioni sono state messe in stand-by o rallentate, ma il Tomori di questa stagione è tutt'altro giocatore e il Milan è pronto a iniziare questi dialoghi".