Maignan, Milan occhio alla beffa: la Juventus prova il colpo basso. I dettagli

Calciomercato Milan, Maignan rischio beffa: clamoroso spunta la Juventus
Mike Maignan potrebbe essere un uomo importante sul calciomercato senza il rinnovo con il Milan. Ci sarebbe anche la Juventus in corsa. I dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Calciomercato Milan, Mike Maignan potrebbe andare via a fine stagione a parametro zero: secondo 'La Gazzetta dello Sport', in caso di mancato rinnovo con i rossoneri, il francese potrebbe essere un'occasione per la porta della Juventus. Secondo la rosea, infatti, Maignan dovrebbe lasciare Milano al termine di questa stagione, questo a meno di cambiamenti di programma: le trattative per il rinnovo sarebbero bloccate da tempo e il portiere potrebbe volere una nuova esperienza, nonostante la stima di Allegri. La Juventus avrebbe preso informazioni.

Calciomercato Milan, Maignan, pericolo Juventus

Sarebbero già iniziate, si legge, le valutazioni del caso, con la Juventus che sarebbe pronta a tuffarsi sul rossonero per capire l’eventuale fattibilità dell’operazione. Potrebbe dipendere dalle richieste e dai desideri di Maignan: adesso guadagna 2,8 milioni e gode degli sgravi fiscali del Decreto Crescita. La Juventus sarebbe interessata, ma ci sarebbe anche l’interesse recente del Bayern Monaco.

L'altra squadra interessata a Maignan potrebbe essere ancora il Chelsea, che ha cercato il francese anche la scorsa estate.

