Calciomercato Milan, Maignan rischio beffa: clamoroso spunta la Juventus

Calciomercato Milan , Mike Maignan potrebbe andare via a fine stagione a parametro zero: secondo 'La Gazzetta dello Sport', in caso di mancato rinnovo con i rossoneri, il francese potrebbe essere un'occasione per la porta della Juventus . Secondo la rosea, infatti, Maignan dovrebbe lasciare Milano al termine di questa stagione, questo a meno di cambiamenti di programma: le trattative per il rinnovo sarebbero bloccate da tempo e il portiere potrebbe volere una nuova esperienza, nonostante la stima di Allegri. La Juventus avrebbe preso informazioni .

Calciomercato Milan, Maignan, pericolo Juventus

Sarebbero già iniziate, si legge, le valutazioni del caso, con la Juventus che sarebbe pronta a tuffarsi sul rossonero per capire l’eventuale fattibilità dell’operazione. Potrebbe dipendere dalle richieste e dai desideri di Maignan: adesso guadagna 2,8 milioni e gode degli sgravi fiscali del Decreto Crescita. La Juventus sarebbe interessata, ma ci sarebbe anche l’interesse recente del Bayern Monaco.