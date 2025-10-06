Nella serata di ieri, all'Allianz Stadium di Torino, è andato in scena il big match della 6 giornata di Serie A 2025-2026: Juventus-Milan. Partita abbastanza blanda, con pochi colpi di scena che sono riusciti ad entusiasmarla. Con un rigore sbagliato e 3-4 occasioni sprecate, il Milan di Massimiliano Allegri non è riuscito a conquistare i 3 punti, portando a casa un pareggio alquanto amaro. Ecco, di seguito, le pagelle della Gazzetta dello Sport. PROSSIMA SCHEDA >>>