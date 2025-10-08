È tempo di sosta per le nazionali. A Milanello sono rimasti davvero in pochi (solo in cinque) ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri. Nonostante ciò, ci sono moltissime novità legate all'ambiente rossonero. La prima riguarda alcune novità riguardanti il possibile rinnovo di Mike Maignan, portiere e capitano della squadra. Le altre, invece, riguardano Rafael Leao. Il portoghese è stato aspramente criticato da più parti per la brutta prestazione fornita in Juventus-Milan. Nella giornata di oggi, poi, sono emerse dichiarazioni da parte di Rabiot (a 'La Gazzetta dello Sport') e di Massimiliano Allegri all'indirizzo del numero 10. Il nostro inviato Stefano Bressi ha affrontato tutti questi temi all'interno di un nuovo video pubblicato sul canale di 'Pianeta Milan'.
Milan, rinnovo Maignan: novità sorprendenti! Allegri e Rabiot, attacco a Leao
Il nostro inviato Stefano Bressi da Casa Milan fa il punto della situazione sul rinnovo di Maignan e sulle parole di Rabiot e Allegri all'indirizzo di Leao all'interno di un video pubblicato sul canale YouTube
La principale novità di giornata riguarda appunto una possibile riapertura delle trattative per il prolungamento del contratto di Maignan. Il portiere del Milan è al centro del progetto di Massimiliano Allegri e in questo inizio di stagione sta mostrando di godere di un'ottima forma. La parata su Gatti contro la Juventus è stata la ciliegina sulla torta. I rossoneri vorrebbero rinnovarlo, garantendosi continuità in un ruolo cruciale.
