Rafael Leao è al sesto anno di Milan. Finora ha avuto 5 allenatori. Se Giampaolo lo ha avuto per troppo poco, come del resto Allegri, con il quale ha appena iniziato la prima stagione in rossonero, si può brevemente tracciare una panoramica della sua gestione sotto tre allenatori. Pioli, dopo un po' di tempo, è riuscito a comprendere la psicologia di un giocatore come Rafa (al tempo ancora molto giovane) e, infatti, sotto la sua guida, il portoghese ha fatto vedere le cose migliori.