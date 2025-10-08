Un Milan convincente: il periodo di forma dei rossoneri fino a questa sosta

Non sono solo i risultati e la classifica a raccontare il nostro mese di settembre, ma ci sono altri risvolti che meritano una citazione. I nuovi acquisti si sono inseriti molto bene. Basti pensare a Rabiot, che ha esordito contro il Bologna e da quel momento non è più uscito dal campo, confermando subito un'ottima condizione fisica e una straordinaria capacità di adattamento al nuovo contesto. Nkunku ha già trovato la via del gol, contro il Lecce in Coppa Italia, mentre hanno debuttato in questo mese anche Odogu e Athekame. Modrić, dal canto suo, non è già più una novità. Contro il Bologna ha segnato la sua prima rete in rossonero ed è sempre più padrone del centrocampo.