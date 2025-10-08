Milan, i rossoneri hanno pareggiato 0-0 contro la Juventus. Ora è il momento delle partite della nazionale, ma si parla ancora molto del Diavolo. Oggi, 8 ottobre 2025, tanti giornali italiani e non solo, parlano proprio del Milan. Leao a un possibile bivio? Rivelazione su Bartesaghi. Parlano Ibrahimovic e Rabiot. Ecco le top news pubblicate finora su PianetaMilan. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Allegri attacca Leao. Rabiot avverte. Ibrahimovic ‘svela’ il suo ruolo. Bartesaghi e Theo …
ULTIME MILAN NEWS
Milan, Allegri attacca Leao. Rabiot avverte. Ibrahimovic ‘svela’ il suo ruolo. Bartesaghi e Theo …
Milan, la rivelazione di Gazzetta su Leao e Allegri. Le parole di Rabiot, Ibrahimovic e Bartesaghi. Ecco le top news del 8 ottobre 2025 di Pianeta Milan
© RIPRODUZIONE RISERVATA