Milan in prestito: come sta andando Camarda al Lecce? Ecco i numeri

Milan, Camarda sta giocando in questa stagione con la maglia del Lecce. I rossoneri, infatti, hanno deciso di prestare il giovane attaccante in Serie A alla ricerca di minuti e continuità, cose che sono mancate alla punta la scorsa stagione. Siamo al momento della pausa per le nazionali del mese di ottobre, dopo 6 giornate di campionato giocate. E' possibile fare una prima disamina e analisi delle prestazioni di Camarda con la squadra di Eusebio Di Francesco.