Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Camarda in prestito al Lecce: ecco la sua stagione finora. I suoi numeri …

ULTIME MILAN NEWS

Camarda in prestito al Lecce: ecco la sua stagione finora. I suoi numeri …

Milan in prestito: come sta andando Camarda al Lecce? Ecco i numeri
Il Milan ha deciso di prestare molti giovani in estate: tra questi c'è anche Francesco Camarda, al momento al Lecce. Ecco i numeri e l'analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Camarda sta giocando in questa stagione con la maglia del Lecce. I rossoneri, infatti, hanno deciso di prestare il giovane attaccante in Serie A alla ricerca di minuti e continuità, cose che sono mancate alla punta la scorsa stagione. Siamo al momento della pausa per le nazionali del mese di ottobre, dopo 6 giornate di campionato giocate. E' possibile fare una prima disamina e analisi delle prestazioni di Camarda con la squadra di Eusebio Di Francesco.

Milan, Camarda al Lecce

—  

Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i numeri stagionali (fino a questo momento) di Camarda con la maglia del Lecce. In nostro aiuto 'Opta' e 'Sofascore'.

LEGGI ANCHE

Camarda con il Lecce ha giocato 8 partite in stagione, di cui solo 3 dal primo minuto. Per lui un gol e un assist con il 100% di conversione di grandi occasioni. Poco meno di un tiro per partita con un solo tocco in area di rigore avversaria. La percentuale di duelli vinti è molto bassa, meno del 40%. Se vediamo la heatmap Camarda ha giocato molto basso, spesso a centrocampo e difficilmente in area di rigore avversaria.

LEGGI ANCHE: Bomba di Gazzetta: "Allegri ha attaccato Leao davanti a parte della squadra". Ecco cosa è successo>>>

Numeri sicuramente non esaltanti quelli di Camarda, che ha trovato in Stulic, attaccante del Lecce, una concorrenza molto forte per minuti in attacco, visto che Di Francesco, allenatore giallorosso, sta giocando con una sola punta. Al momento Camarda è il jolly offensivo che la squadra salentina si gioca a gara in corso ed è servita contro il Bologna con quel gol storico del giovane attaccante di proprietà del Milan. Vedremo se nelle prossime partite di questa stagione Camarda avrà più spazio col Lecce. Venerdì ne potrebbe avere con l'Italia Under 21 contro la Svezia. Quello che servirà nel prossimo futuro è la continuità e più minuti possibili in campo.

Leggi anche
Milan, Allegri attacca Leao. Rabiot avverte. Ibrahimovic ‘svela’ il suo ruolo....
Sky: “Confronto vivace tra Allegri e Leao”. Nessun litigio: ecco i dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA