Milan in prestito: come sta andando Camarda al Lecce? Ecco i numeri

Camarda con il Lecce ha giocato 8 partite in stagione, di cui solo 3 dal primo minuto. Per lui un gol e un assist con il 100% di conversione di grandi occasioni. Poco meno di un tiro per partita con un solo tocco in area di rigore avversaria. La percentuale di duelli vinti è molto bassa, meno del 40%. Se vediamo la heatmap Camarda ha giocato molto basso, spesso a centrocampo e difficilmente in area di rigore avversaria.
Numeri sicuramente non esaltanti quelli di Camarda, che ha trovato in Stulic, attaccante del Lecce, una concorrenza molto forte per minuti in attacco, visto che Di Francesco, allenatore giallorosso, sta giocando con una sola punta. Al momento Camarda è il jolly offensivo che la squadra salentina si gioca a gara in corso ed è servita contro il Bologna con quel gol storico del giovane attaccante di proprietà del Milan. Vedremo se nelle prossime partite di questa stagione Camarda avrà più spazio col Lecce. Venerdì ne potrebbe avere con l'Italia Under 21 contro la Svezia. Quello che servirà nel prossimo futuro è la continuità e più minuti possibili in campo.
