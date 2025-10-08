Milan Futuro, primo contratto da professionista per Domniței

Francesco Domnitei è un attaccante rumeno nato in Italia, precisamente a Cimiano. Il classe 2007 è un prodotto del settore giovanile rossonero. In questa stagione 2025/26 si sta alternando tra la Primavera di Giovanni Renna e il Milan Futuro di Massimo Oddo. In particolare, ha collezionato 2 presenze con la formazione U20 e 6 con quella U23, tra Serie D e Coppa Italia Serie D. Dunque, 8 presenze totali per lui in stagione. Con la firma del suo primo contratto da professionista, il Milan si tiene strette le sue prestazioni sportive nell'ambito del progetto Milan Futuro.