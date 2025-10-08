Milan Futuro, primo contratto da professionista per Domniței

Pianeta Milan
Il Milan ha comunicato ufficialmente che Francesco Domnitei, attaccante classe 2007, ha firmato il suo primo contratto da professionista
AC Milan comunica che Francesco Domniței ha firmato il suo primo contratto da professionista. L'attaccante classe 2007 continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.

Milan Futuro, chi è Domnitei

Francesco Domnitei è un attaccante rumeno nato in Italia, precisamente a Cimiano. Il classe 2007 è un prodotto del settore giovanile rossonero. In  questa stagione 2025/26 si sta alternando tra la Primavera di Giovanni Renna e il Milan Futuro di Massimo Oddo. In particolare, ha collezionato 2 presenze con la formazione U20 e 6 con quella U23, tra Serie D e Coppa Italia Serie D. Dunque, 8 presenze totali per lui in stagione. Con la firma del suo primo contratto da professionista, il Milan si tiene strette le sue prestazioni sportive nell'ambito del progetto Milan Futuro.

