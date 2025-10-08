Milan, Rabiot: 'Leao non è più giovane. Ecco cosa deve chiedersi'

Uno dei protagonisti di questo inizio stagionale del Milan è senza dubbio Adrien Rabiot : "E dopo cinque anni alla Juventus non è una cosa banale giocare al Milan. A Torino sono stati anni importanti per la mia carriera, cui tengo molto. Ma sono felice di essere tornato in Italia e al Milan, un altro club mitico . Anche qui c’è tanta passione. E abbiamo tanta ambizione", queste le parole del centrocampista a 'La Gazzetta dello Sport'.

Rabiot ha parlato anche di Massimiliano Allegri: "Con Allegri c'è sempre stato un ottimo rapporto. Siamo simili, e lo apprezzo molto umanamente. Ci siamo chiamati e scritti spesso pure la scorsa stagione. Poi con il Milan c'erano già stati contatti lo scorso anno, ma non se n'era fatto nulla. Quest'estate si sono fatti avanti a inizio estate e sono tornati alla carica dopo il problema a Marsiglia. È stato il momento giusto per tutti". Poi una domanda specifica sull'allenatore del Milan, è più determinato rispetto agli ultimi anni di Juventus? "È sempre stato molto determinato. È un vincente. Ha sempre fame di vittorie e tanta passione. Questo mi piace, perché anche io sono così. Non credo cerchi rivincite, perché è un allenatore che ha vinto molto ed è rispettato nel mondo del calcio. Penso abbia voglia di mostrare che ha la possibilità di portare una squadra alla vittoria. E se il Milan l'ha preso è perché sanno che può fare grandi cose".