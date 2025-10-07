La notizia per cui Milan-Como si giocherà a Perth, in Australia, ha scosso molti. Ed è normale che sia così. Si tratta di una decisione storica, infatti. Mai nessuna partita di Serie A (e non solo) era stata disputata fuori dai confini nazionali. Tra chi si è stupito, c'è stato anche Adrien Rabiot. Il nuovo centrocampista del Milan, intervistato da 'Le Figaro' dal ritiro della nazionale francese (qui l'intervista completa), ha rilasciato un commento su questa vicenda, comunicando il suo stupore e anche la sua contrarietà.
Milan-Como a Perth, Rabiot: "È completamente folle. Dobbiamo adattarci, come sempre"
Milan-Como a Perth, Rabiot: “È completamente folle. Dobbiamo adattarci, come sempre”
Da ieri è noto che Milan-Como si giocherà con ogni probabilità (manca il consenso della FIFA) a Perth in Australia. Ecco il commento in merito di Adrien Rabiot, intervistato da 'Le Figaro'
Milan-Como a Perth, il commento di Rabiot—
Su Milan-Como a Perth: "Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como… in Australia! È completamente folle. Ma si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che ci superano. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre"
