La notizia per cui Milan-Como si giocherà a Perth, in Australia, ha scosso molti. Ed è normale che sia così. Si tratta di una decisione storica, infatti. Mai nessuna partita di Serie A (e non solo) era stata disputata fuori dai confini nazionali. Tra chi si è stupito, c'è stato anche Adrien Rabiot. Il nuovo centrocampista del Milan, intervistato da 'Le Figaro' dal ritiro della nazionale francese (qui l'intervista completa), ha rilasciato un commento su questa vicenda, comunicando il suo stupore e anche la sua contrarietà.