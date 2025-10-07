È praticamente ufficiale che Milan-Como di Serie A si giocherà in Australia , a Perth. Dopo l'approvazione 'in via eccezionale' della UEFA , manca solo il consenso della FIFA . Si tratterebbe di una partita storica: sarà la prima del campionato italiano (e non solo) ad essere disputata fuori dai confini nazionali. Questa decisione lascia molti dubbi e lascia spazio a critiche. La 'RAI' ha intervistato Demetrio Albertini , ex giocatore rossonero e ora presidente del settore tecnico della FIGC . Di seguito, si riportano le sue parole.

Le parole di Albertini: "Non so, ci sono delle dinamiche che sono cambiate: non si può più contestualizzare il mio tempo, sono passati più di venti anni. Sono cambiate generazioni, modi di vivere, stili di vita e anche modi diversi di comunicare. Questo è un mezzo per comunicare: poi se questo sia giusto o meno, lo valutano le istituzioni. Oggettivamente bisogna tenere conto anche del core business principale di questo sport: i tifosi. Loro ci rimettono. Vent'anni fa non eravamo abituati a vedere il calcio in televisione e oggi c'è anche questo mezzo: bisogna trovare l'equilibrio giusto"