Milan-Como di Serie A si giocherà con ogni probabilità a Perth? Ma perché? Ecco quali sono i principali motivi di questa scelta così particolare
Ieri la UEFA ha preso una decisione storica: Milan-Como di Serie A e Villarreal-Barcellona di Liga si giocheranno fuori dai rispettivi confini nazionali. Precisamente, la prima si disputerà a Perth, in Australia. La seconda, invece, si disputerà a Miami. Si tratta di una decisione e di una scelta particolare, che ha attirato parecchie critiche. Vediamo quali sono i principali motivi di questa decisione, per cui manca solamente l'ultima approvazione della FIFA. Chiaramente, trattiamo qui solo il caso di Milan-Como.

Milan-Como a Perth: i motivi

  • Progetto guidato dalla Lega Serie A per il bene del calcio italiano. Può rafforzare l’appeal del brand “calcio”, offrendo una vetrina internazionale di alto livello. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione della Serie A, con l’obiettivo immediato di aumentare la visibilità globale e di lungo termine di aumentare anche i ricavi dalla vendita dei diritti televisivi (Premier League è a 2 miliardi €/anno vs Serie A 250 milioni).

  • Cogliere un’opportunità unica. La mancata disponibilità di San Siro e un calendario meno congestionato, vista l’assenza dalle competizioni europee, permettono al Club di valutare questa occasione in maniera positiva.

  • Orgoglio e riconoscimento. Essere scelti per una partita di portata storica deve rappresentare un motivo di orgoglio per i nostri tifosi. Qualora il progetto procedesse con l’approvazione anche della FIFA, il Milan verrebbe selezionato come ambasciatore del meglio del calcio italiano nel mondo, a testimonianza dell’appeal globale che il brand rossonero continua a esercitare anche nei confronti delle rivali.

  • DNA internazionale del Club. Il Milan ha da sempre una vocazione globale. Partendo da Milano, riesce a mantenere un respiro internazionale da club moderno, capace di coinvolgere una fanbase realmente mondiale: From Milan to the World.

  • Aspetto economico. Non è stato prioritario, se avessimo guardato i soldi saremmo andati da altre parti, dove ci offrivano di più.

  • Calendario e aspetto sportivo. Ci saranno certamente i giorni giusti di recupero prima della disputa della partita successiva in calendario del Milan (Pisa-Milan).

  • Il Milan e le prime volte. Il Milan è da sempre un Club innovatore e che ha tracciato la strada in molti ambiti prima di tutti gli altri, e anche questa prima volta per il calcio italiano ne è una testimonianza.

  • I dettagli e le iniziative “attorno” alla partita. Manca ancora l’ufficialità (manca l’ok della Fifa), per i dettagli e le eventuali iniziative correlate bisogna attendere la Lega Calcio – che è a guida di questo progetto.

  • Centralità della fanbase globale. Il club ha uno sguardo attento verso i propri tifosi ovunque si trovino. Portare il brand e l’esperienza milanista in nuovi territori significa rafforzare ulteriormente questo legame, senza mai dimenticare il cuore della tifoseria a Milano.

  • Perth come “Home away from Home”. Il Milan ha costruito un solido rapporto con il governo del Western Australia, dove ha disputato due amichevoli nell’ultimo anno e mezzo. Perth si è affermata come una seconda casa per il Club, che ha già vissuto positivamente le strutture e la passione dei tifosi locali.

