Milan-Como di Serie A si giocherà con ogni probabilità a Perth? Ma perché? Ecco quali sono i principali motivi di questa scelta così particolare

Ieri la UEFA ha preso una decisione storica: Milan-Como di Serie A e Villarreal-Barcellona di Liga si giocheranno fuori dai rispettivi confini nazionali. Precisamente, la prima si disputerà a Perth, in Australia. La seconda, invece, si disputerà a Miami. Si tratta di una decisione e di una scelta particolare, che ha attirato parecchie critiche. Vediamo quali sono i principali motivi di questa decisione, per cui manca solamente l'ultima approvazione della FIFA. Chiaramente, trattiamo qui solo il caso di Milan-Como.