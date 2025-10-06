Ufficiale: Milan-Como si giocherà a Perth. L’UEFA ha dato il via libera

Pianeta Milan
Milan-Como si giocherà a Perth. Ora è ufficiale, l'UEFA ha dato il via libera. Lo ha annunciato Luca Bianchin su 'Gazzetta.it'
Ora è ufficiale: Milan-Como di Serie A si disputerà a Perth, in Australia. Si tratterà di un evento storico: per la prima volta una partita di un campionato europeo si disputerà all'estero. La motivazione per cui le due squadre italiane hanno richiesto di disputare la gara a Perth è da ricondurre alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali, infatti, impegnerà San Siro. Dopo tantissimo tempo, la UEFA ha deciso di dare il via libera per la disputa in Australia di questa sfida del campionato italiano. Unita alla decisione su Milan-Como, la UEFA ha approvato anche che Villarreal-Barcellona di Liga spagnola si giocherà a Miami. Lo riporta Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport'.

Ecco le parole del giornalista: "Milan-Como si giocherà a Perth. L’Uefa ha dato via libera alla possibilità di giocare una partita in Australia 'in via eccezionale'. Ceferin: “Decisione eccezionale”".

Ceferin, presidente della UEFA, ha precisato che si tratta di una decisione del tutto eccezionale. Tale precisazione ha lo scopo di non far interpretare questi due eventi storici come dei precedenti nel caso si dovesse ripetere lo stesso scenario in futuro.

