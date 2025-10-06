Pianeta Milan
Sabatini: “Meglio due feriti che un morto. Ai punti avrebbero vinto i rossoneri”

Sabatini: 'Meglio due feriti che un morto. Ai punti avrebbero vinto i rossoneri'
Juventus-Milan ha dato l'impressione che le due squadre abbiano un po' voluto limitare i danni. Ecco il commento del giornalista sportivo Sandro Sabatini al match
Juventus-Milan 0-0 ha deluso le aspettative di molti. Il big match più atteso della sesta giornata di Serie A ha regalato davvero poche emozioni. Gli highlights del match sono scarni e contengono praticamente solo la grandiosa parata di Maignan su Gatti (unica grossa occasione per i bianconeri), il rigore sbagliato da Pulisic e le due occasioni sciupate da Leao. Tutte queste cose, tra l'altro, sono avvenute nel secondo tempo. Ecco il commento di Sandro Sabatini tramite il suo canale YouTube.

Juventus-Milan, il commento di Sabatini

Il commento alla gara: "La partita si può riassumere con la frase meglio due feriti che un morto. Anche se Juventus e Milan avrebbero potuto supportare e sopportare anche un po' più di voglia di vincere. Che poi la voglia non è mancata, solo che ha preso il sopravvento la prudenza e anche una situazione per cui soprattutto la Juventus si accontentasse di un punto. L'impressione è che Napoli e Inter sembrano avere qualcosa di più. Ai punti avrebbe vinto il Milan, questo è un modo di dire che ci sta, ma i punti esistono solo nella boxe e spesso i verdetti ai punti sono anche controversi. Però si, ai punti avrebbero vinto i rossoneri".

Sull'episodio del rigore: "È l'occasione più grande della partita, un rigore che c'era in termini di regolamento ma ci sarebbero state tantissime polemiche. Il difensore della Juventus frana sulle gambe dell'attaccante che era davanti. Il rigore c'era, l'arbitro non ha dubbi, ha dei dubbi Pulisic che apre il piattone e la spedisce in curva".

