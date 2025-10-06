Juventus-Milan 0-0 ha deluso le aspettative di molti. Il big match più atteso della sesta giornata di Serie A ha regalato davvero poche emozioni. Gli highlights del match sono scarni e contengono praticamente solo la grandiosa parata di Maignan su Gatti (unica grossa occasione per i bianconeri), il rigore sbagliato da Pulisic e le due occasioni sciupate da Leao . Tutte queste cose, tra l'altro, sono avvenute nel secondo tempo. Ecco il commento di Sandro Sabatini tramite il suo canale YouTube.

Juventus-Milan, il commento di Sabatini

Il commento alla gara: "La partita si può riassumere con la frase meglio due feriti che un morto. Anche se Juventus e Milan avrebbero potuto supportare e sopportare anche un po' più di voglia di vincere. Che poi la voglia non è mancata, solo che ha preso il sopravvento la prudenza e anche una situazione per cui soprattutto la Juventus si accontentasse di un punto. L'impressione è che Napoli e Inter sembrano avere qualcosa di più. Ai punti avrebbe vinto il Milan, questo è un modo di dire che ci sta, ma i punti esistono solo nella boxe e spesso i verdetti ai punti sono anche controversi. Però si, ai punti avrebbero vinto i rossoneri".