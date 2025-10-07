"Ciò che non uccide, fortifica" - diceva il grande filosofo Friedrich Nietzsche . È ciò che si augurano tutti i tifosi rossoneri riguardo all'attuale situazione di Rafael Leao . Il fenomeno portoghese - a causa di una brutta prestazione in Juventus-Milan - è diventato il bersaglio di tantissime (forse troppe ed eccessive) critiche da parte di opinionisti e giornalisti. Ora Leao si trova in ritiro con la propria nazionale, con cui affronterà due impegni importanti, validi per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 . Dopodiché tornerà ad allenarsi a Milanello agli ordini di Massimiliano Allegri , che punta molto su di lui e vuole renderlo il grande valore aggiunto della squadra. Nel frattempo, le critiche faticano a placarsi. Questa volta è il turno di Stefano Impallomeni , intervenuto sulle frequenze di 'TMW Radio'.

I dubbi di Impallomeni su Leao: "Dobbiamo vedere, perché è una primadonna e non è facile accettare un ruolo del genere. Lo aspettiamo ancora e non esplode. Ha una sua forza, ma Allegri è veloce nell'intercettare certe cose. O ti adegui o ciao, visto che altri stanno facendo meglio".