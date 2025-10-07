Juventus-Milan 0-0 ha messo al centro della critica Rafael Leao . Il portoghese - appena rientrato dall'infortunio - ha fallito due importanti occasioni da gol contro i bianconeri. Inoltre, ha mostrato un atteggiamento poco applicato, sulla scorta di quanto fatto vedere in Milan-Napoli , alla prima apparizione dal suo ritorno. Fabio Ravezzani , direttore di 'TeleLombardia' - lo ha criticato duramente nel corso di un suo intervento sulle frequenze di 'TMW Radio'. Di seguito, si riportano le sue parole.

Le parole del giornalista: "Il problema degli anni passati è sempre stato che Leao non si è mai sacrificato in fase difensiva. Tenerlo come esterno senza partecipare alla difensiva faceva sì che con un altro centravanti la squadra fosse troppo sbilanciata. Non a caso Allegri ha blindato la difesa quando Leao era infortunato. O il portoghese si riadatta al ruolo più accentrato o non ci sarà niente da fare".