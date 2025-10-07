Milan-Como di Serie A si giocherà a Perth, in Australia. Sulle frequenze di 'TMW Radio' Gianni Bezzi ha commentato questa notizia storica per il calcio italiano e non solo

Manca solo l'ok ufficiale della FIFA, ma ormai tutto sembra fatto: Milan-Como di Serie A si giocherà in Australia, a Perth. Ieri è arrivata la notizia dell'approvazione di questa particolare richiesta da parte della UEFA. I vertici del calcio europeo hanno avvertito che si tratterà di un caso eccezionale, insieme alla disputa di Villarreal-Barcellona di Liga a Miami. Tutto ciò è stato fatto per non creare precedenti. La partita dovrebbe disputarsi i 7 o l'8 febbraio all'Optus Stadium nella serata australiana. In Italia, dunque, sarà circa all'ora di pranzo. Questa decisione particolare - scaturita dall'inagibilità di San Siro a causa della cerimonia d'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 - ha suscitato diverse reazioni. Durante 'Maracanà', sulle frequenze di 'TMW Radio', il giornalista Gianni Bezzi ha dato la sua opinione in merito.