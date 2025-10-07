Le parole di Mpasinkatu sul Milan

"Partiamo dal presupposto che Leao nella preparazione è stato il migliore. Ha giocato in un ruolo non suo, da prima punta, e ha fatto gol. Ha avuto questo infortunio, e quando si ha un infortunio anche se sei un grande giocatore può essere che non sei ancora al 100%. Quel gol lì l’ha sbagliato, ma poi sono andato anche a vedere la chiusura che ha fatto Rugani: comunque ha evitato a Leao di vedere la porta. Detto questo, si deve convincere. Un giocatore con delle caratteristiche simili come Dembélé Luis Enrique lo ha convinto: gli ha detto: “Basta essere solo un giocatore di strappo da fascia, devi essere anche un goleador, senza Mbappé il goleador devi essere tu”.