Mpasinkatu: “Leao? Si deve convincere. Se cambia, il Milan può vincere lo scudetto”

L'agente Malu Mpasinkatu, intevenuto ai microfoni di Sportitalia, ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri
Alessia Scataglini

L'agente Malu Mpasinkatu, intevenuto ai microfoni di Sportitalia, ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri che, dopo la partita contro la Juventus terminata in pareggio, ha perso il primo posto in classifica. Tra lesse dichiarazioni, spiccano anche le parole rivolte a Rafael Leao, numero 10 rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Mpasinkatu sul Milan

"Partiamo dal presupposto che Leao nella preparazione è stato il migliore. Ha giocato in un ruolo non suo, da prima punta, e ha fatto gol. Ha avuto questo infortunio, e quando si ha un infortunio anche se sei un grande giocatore può essere che non sei ancora al 100%. Quel gol lì l’ha sbagliato, ma poi sono andato anche a vedere la chiusura che ha fatto Rugani: comunque ha evitato a Leao di vedere la porta. Detto questo, si deve convincere. Un giocatore con delle caratteristiche simili come Dembélé Luis Enrique lo ha convinto: gli ha detto: “Basta essere solo un giocatore di strappo da fascia, devi essere anche un goleador, senza Mbappé il goleador devi essere tu”.

E l’ha convinto, è diventato un numero 9, Pallone d’Oro. Se oggi col nuovo schema e con il lavoro di Allegri lui si convince di quello è un completamento del giocatore. Va bene avere lo strappo, ma devi essere anche più lucido sotto porta. Quello che spesso non è. Ma secondo me sta entrando nell’ottica di questa situazione, ha la qualità per fare la prima punta e se lo deve mettere in testa. Se si convince di quello il Milan veramente con una sola partita a settimana può essere la candidata numero uno, per me, per lo scudetto”.

 

