Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Simonelli su Milan-Como a Perth: “Ringrazio chi ha detto si, i tifosi capiranno la scelta”

INTERVISTE

Simonelli su Milan-Como a Perth: “Ringrazio chi ha detto si, i tifosi capiranno la scelta”

Milan-Como in Australia, Zazzaroni scherza: 'So di alcuni milanisti che ...'
la UEFA ha ufficialmente dato il lascia passare per far giocare Milan-Como a Perth in Australia: le parole di Simonelli
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella giornata di ieri, la UEFA ha ufficialmente dato il lascia passare per far giocare Milan-Como, match valido per la 24esima gara di Serie A, a Perth in Australia. In merito, il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha voluto commentare la decisione. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan-Como a Perth: le parole di Simonelli

—  

"La decisione del Comitato Esecutivo della UEFA ci avvicina alla possibilità di disputare la gara tra Milan e Como del prossimo mese di febbraio in Australia, auspico che l’approvazione anche da parte della FIFA e della Federazione australiana possano chiudere l’iter autorizzativo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan: Zirkzee può arrivare a Gennaio? Riflettori puntati sulla Nazionale

Ringrazio tutti coloro, a partire dal Presidente Ceferin, e il Presidente Gravina, che hanno saputo cogliere l’eccezionalità di questo evento. Per noi una situazione di contingenza legata all’indisponibilità dello Stadio di San Siro si è trasformata in un’opportunità per accontentare i numerosi tifosi del calcio italiano, che avranno la possibilità di seguire la partita dal vivo a Perth, e anche per le due squadre e il calcio italiano di incrementare la visibilità internazionale e la fan base. Sono certo che i tifosi di Milan e Como, che comunque non avrebbero potuto seguire il match al Meazza, capiranno il sacrificio che in questa occasione sarà loro richiesto, ma che si rifletterà in importanti benefici per le loro squadre”.

Leggi anche
Marotta: “Senza plusvalenze le big non avrebbero un giusto bilancio. Modric?...
Cassano durissimo con Leao: “Non sa calciare ne proteggere la palla e si crede un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA