Lui ha questa velocità che butta la palla avanti e va bene. Però la cosa che a me dà fastidio tanto è il pensare che sia un fenomeno. Lui pensa di essere un fenomeno, ma la colpa non è la sua. La colpa è del Milan che gli dà 8 milioni. Perché ripeto, se mi prendeva un milione, un milione e mezzo, lo vedevo come tutti gli altri, dico oh va bene. Se io vado a vedere gli ultimi 4-5 anni di Leao e vado a vedere gli ultimi 4-5 anni di Orsolini, la realtà è che Orsolini poteva guadagnare 28 milioni e Leao ne ha anche due.
Dati di fatto. Orsolini non è uno per cui stravedo, perché i giocatori che io stravedo sono altri. Uno gioca nel Bologna, uno gioca nel Milan con signori giocatori. Tu se vai a sentire ogni anno, inizio della stagione, lui fa un'intervista. Quest'anno è l'anno mio, con quest'allenatore, ho capito già tutto. Facci caso. L'hanno scorso due volte perché ci sono divisi la stagione. Bravissimo. Facci caso ogni anno, quest'anno lo ha fatto ancora. Poi arriva a un certo punto e cosa fa? Non sai calciare, ti credi un fenomeno, non sai giocare con la squadra. Vai a vedere Pulisic."
