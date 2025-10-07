Lui ha questa velocità che butta la palla avanti e va bene. Però la cosa che a me dà fastidio tanto è il pensare che sia un fenomeno. Lui pensa di essere un fenomeno, ma la colpa non è la sua. La colpa è del Milan che gli dà 8 milioni. Perché ripeto, se mi prendeva un milione, un milione e mezzo, lo vedevo come tutti gli altri, dico oh va bene. Se io vado a vedere gli ultimi 4-5 anni di Leao e vado a vedere gli ultimi 4-5 anni di Orsolini, la realtà è che Orsolini poteva guadagnare 28 milioni e Leao ne ha anche due.