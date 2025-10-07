Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Carnevale: “Mi aspetto che il Napoli si giochi lo scudetto con il Milan”

INTERVISTE

Carnevale: “Mi aspetto che il Napoli si giochi lo scudetto con il Milan”

Garbo: 'Non mi aspettavo il Milan potesse essere già lassù'
Andrea Carnevale, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni su quella che sarà la lotta scudetto: le parole sul Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Andrea Carnevale, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni su quella che sarà la lotta scudetto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tra le sue parole, spiccano quelle verso il Milan, il quale, secondo Carnevale, si giocherà il titolo con il Napoli. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Le parole di Carnevale sul Milan di Allegri

—  

"Cosa mi aspetto ora? Che il Napoli si giochi lo scudetto con il Milan, che la Roma funga da quarto incomodo perché un po’ dietro le due sopra citate ci sta l’Inter. Gasperini mi piace come persona e come tecnico, è uno di quegli allenatori che costruiscono un calcio identitario, uguale a nessun altro. Lo dice l’Atalanta che ha vinto l’Europa League ed è stata protagonista a lungo in campionato, ma più in generale lo sottolinea la sua storia. E per adesso ha potuto incidere poco, ha solo bisogno di allenarli.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan e Como scrivono la storia: sarà la prima partita in Australia, ecco gli incassi

E' un campionato equilibrato in cui la differenza la possono fare gli allenatori. Il Milan è stato reso squadra vera da Allegri, che conosce i meccanismi tattici e psicologici su cui incidere. Il Napoli continua con Conte il suo gigantesco percorso e può fare il bis, se riesce a far combinare assieme la Champions con la lotta-scudetto. E Gasperini magari non riuscirà a restare lassù perché un po’ di tempo gli andrà concesso, ma creerà i presupposti affinché accada poi".

Leggi anche
Milan Femminile, Bakker: “Abbiamo lottato fino alla fine! Sono felice per le ragazze”
Cassano critica Allegri: “In sette partite non ho visto nulla. Gonfiato dai media”

© RIPRODUZIONE RISERVATA