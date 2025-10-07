Milan Femminile, le parole di Bakker dopo il Genoa

“Abbiamo lottato sino al fischio finale, questo è stato molto positivo. Abbiamo segnato due volte di testa, perché abbiamo portato tanti palloni in area, ed è più difficile. Le ragazze hanno creduto di poter fare uno o due gol, creando situazioni positive. Credo che possiamo migliorare in costruzione per essere più rapide e muovere la palla da un lato all’altro. In alcuni momenti avremmo potuto giocare nello spazio dietro l’ultima linea: è un aspetto su cui possiamo crescere. Dico spesso che i calci piazzati sono un’opportunità per segnare e le ragazze l’hanno sfruttata. Sono felice che abbiamo lottato fino al fischio finale“