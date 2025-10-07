Pianeta Milan
Milan Femminile, Bakker: “Abbiamo lottato fino alla fine! Sono felice per le ragazze”

Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile,  ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan TV dopo la vittoria  contro il Genoa
Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile,  ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan TV dopo la vittoria  contro il Genoa in rimonta (2-1) grazie ai gol di Ijeh e Koivisto. Nell'intervista Bakker, oltre a parlare della prestazione fornita dalle sue ragazze, ha parlato anche della prossima sfida contro la Roma. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan Femminile, le parole di Bakker dopo il Genoa

Abbiamo lottato sino al fischio finale, questo è stato molto positivo. Abbiamo segnato due volte di testa, perché abbiamo portato tanti palloni in area, ed è più difficile. Le ragazze hanno creduto di poter fare uno o due gol, creando situazioni positive. Credo che possiamo migliorare in costruzione per essere più rapide e muovere la palla da un lato all’altro. In alcuni momenti avremmo potuto giocare nello spazio dietro l’ultima linea: è un aspetto su cui possiamo crescere. Dico spesso che i calci piazzati sono un’opportunità per segnare e le ragazze l’hanno sfruttata. Sono felice che abbiamo lottato fino al fischio finale

Penso che non ci manchi nulla, perché ogni giocatrice in campo o in panchina ha voluto vincere e dare tutto. A volte, come nel primo tempo, non siamo riuscite a prendere le decisioni migliori. Abbiamo creato troppe poche occasioni e penso che avremmo potuto giocare di più da un lato all’altro perché così si possono creare spazi tra le linee. Noi l’abbiamo fatto troppo lentamente e il Genoa invece è stato bravo a farlo, ma noi non siamo state brave sugli spazi“.

Sulla prossima contro la Roma: Stiamo valutando partita dopo partita. Questa settimana ci siamo concentrate sul Genoa, domani analizzeremo questa gara, impareremo da ciò e ci prepareremo al meglio per la Roma. Le abbiamo affrontate in Women’s Cup e già le conosciamo un po’. Naturalmente vogliamo vincere anche questa partita, vogliamo vincere ogni partita“.

