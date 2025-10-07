“Penso che non ci manchi nulla, perché ogni giocatrice in campo o in panchina ha voluto vincere e dare tutto. A volte, come nel primo tempo, non siamo riuscite a prendere le decisioni migliori. Abbiamo creato troppe poche occasioni e penso che avremmo potuto giocare di più da un lato all’altro perché così si possono creare spazi tra le linee. Noi l’abbiamo fatto troppo lentamente e il Genoa invece è stato bravo a farlo, ma noi non siamo state brave sugli spazi“.
Sulla prossima contro la Roma: “Stiamo valutando partita dopo partita. Questa settimana ci siamo concentrate sul Genoa, domani analizzeremo questa gara, impareremo da ciò e ci prepareremo al meglio per la Roma. Le abbiamo affrontate in Women’s Cup e già le conosciamo un po’. Naturalmente vogliamo vincere anche questa partita, vogliamo vincere ogni partita“.
