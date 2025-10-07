Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Cassano critica Allegri: “In sette partite non ho visto nulla. Gonfiato dai media”

INTERVISTE

Cassano critica Allegri: “In sette partite non ho visto nulla. Gonfiato dai media”

Milan, Cassano: 'Allegri, per la prima volta una proposta seria. Su Modric ...'
Durante un suo intervento nella nuova puntata di "Viva El Futbol", l'ex fantasista del Milan, Antonio Cassano, ha parlato di Allegri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Durante un suo intervento nella nuova puntata di "Viva El Futbol", l'ex fantasista del Milan, Antonio Cassano, ha parlato di Massimiliano Allegri, attuale allenatore dei rossoneri, e delle sue prime settimane alla guida dei rossoneri in camionao. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, Cassano senza filtri su Allegri: ecco cos'ha detto

—  

“Quando mi si chiede che allenatore vorrei io dico i Mourinho, i Capello, i Trapattoni, gli Allegri perché vai in campo e fai quello che ti pare e piace. Però se poi sono da questa parte qua e devo dire alla gente come la vedo allora io non vedo niente. Queste sette partite, Coppa Italia compresa, non ho visto niente. Ho visto due buone partite, ma dove? Col Bologna, inguardabile, e con l’Udinese ancora peggio. Ho visto queste due partite, sia con il Napoli fino all’espulsione, tutti dietro la linea della palla e pronti con le ripartenze, l’altro giorno ai punti hai sbagliato il rigore, le due occasioni di Leao.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan e Como scrivono la storia: sarà la prima partita in Australia, ecco gli incassi

Però io non vedo un’idea. Io vedo il 14 che decide. Mette quella palla lì, mette quell’imbucata d’esterno. Io vedo un 14 che decide lui il da farsi, l’altro solo cinema. Non vedo niente di questo allenatore che lo si fa passare da fenomeno. Continuo a vedere quello che ho sempre visto: un allenatore molto molto gonfiato dai media, dai suoi amici e dal gran culo che ha, come ho sempre detto di Mourinho. E questo finisce pure. Questa è la realtà dei fatti e quello che vedo io”.

Leggi anche
Mazzola su San Siro: “Inter e Milan hanno vinto dentro quello stadio. Questo rimane”
Ceravolo: “Il Milan è una squadra compatta e ben coesa in tutti i reparti, mentre la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA