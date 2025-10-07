Milan, Cassano senza filtri su Allegri: ecco cos'ha detto

“Quando mi si chiede che allenatore vorrei io dico i Mourinho, i Capello, i Trapattoni, gli Allegri perché vai in campo e fai quello che ti pare e piace. Però se poi sono da questa parte qua e devo dire alla gente come la vedo allora io non vedo niente. Queste sette partite, Coppa Italia compresa, non ho visto niente. Ho visto due buone partite, ma dove? Col Bologna, inguardabile, e con l’Udinese ancora peggio. Ho visto queste due partite, sia con il Napoli fino all’espulsione, tutti dietro la linea della palla e pronti con le ripartenze, l’altro giorno ai punti hai sbagliato il rigore, le due occasioni di Leao.