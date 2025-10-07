Juventus-Milan, le parole di Ceravolo

“Inter e Napoli hanno qualcosa in più di tutti gli altri, ma non è detto che vinca la squadra più forte. Ieri si sono affrontate due squadre forti che hanno dato vita ad una partita non bella che forse il Milan avrebbe meritato di vincere ai punti, per il rigore e per qualche occasione creata in più. I rossoneri sono una squadra compatta e ben coesa in tutti i reparti. La Juve invece mi ha un po’deluso, anche se non era una partita facile.