Ceravolo: “Il Milan è una squadra compatta e ben coesa in tutti i reparti, mentre la Juve…”

Juventus-Milan 0-0, tutti i numeri della gara dello 'Stadium'
Il direttore sportivo Franco Ceravolo, tifossisimo della 'Vecchia Signora', ha voluto spendere alcune parole sulla partita contro il Milan
Il direttore sportivo Franco Ceravolo, tifossisimo della 'Vecchia Signora',  intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera durante il podcast "Cose di Calcio", ha voluto spendere alcune parole sulla partita contro il Milan giocata allo Stadium di Torino. Ricordiamo che il match è finito 0-0, con un rigore sbagliato da Christian Pulisic. Ecco, di' seguito, le dichiarazioni di Ceravolo:

Juventus-Milan, le parole di Ceravolo

“Inter e Napoli hanno qualcosa in più di tutti gli altri, ma non è detto che vinca la squadra più forte. Ieri si sono affrontate due squadre forti che hanno dato vita ad una partita non bella che forse il Milan avrebbe meritato di vincere ai punti, per il rigore e per qualche occasione creata in più. I rossoneri sono una squadra compatta e ben coesa in tutti i reparti. La Juve invece mi ha un po’deluso, anche se non era una partita facile.

I bianconeri hanno un ottimo organico, anche se qualcuno come David sta un po’ deludendo, ma la cosa positiva è che la squadra è ancora imbattuta. In generale ho l’impressione che i bianconeri abbiano fatto un passo indietro rispetto all’avvio di stagione. Adesso ai giocatori in difficoltà bisogna stare vicini, io faccio sempre l’esempio di Zidane, che nei primi mesi di Juve sembrava il fratello del grandissimo campione che poi è stato”.

