Dalic: “Modric ci sorprende sempre. Sarà utile sia a noi che al Milan”

Il CT della Croazia, Zlatko Dalic, durante la conferenza stampa ha rilasciato anche alcune parole su Modric con la maglia del Milan
E' tempo di Nazionali. Dopo il big match contro la Juventus, andato in scena domenica sera e terminato con un pareggio a reti inviolate, il Milan di Massimiliano Allegri si 'riposa', per modo di dire. Alcuni dei tesserati hanno lasciato le mura di Milanello per adempiere alla chiamata delle loro Nazionali in vista delle qualificazioni al prossimo Mondiale.

Tra i convocati, uno dei partenti è Luka Modric, centrocampista croato arrivato in estate dal Real Madrid a parametro zero. Il CT della Croazia, Zlatko Dalic, durante la classica conferenza stampa per presentare i prossimi impegni della squadra, ha rilasciato anche alcune parole su Modric con la maglia del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Luka Modric ci sorprende sempre. Quello che sta facendo a Milano ha portato il club a un livello superiore. Gioca sempre 90 minuti, cosa oltre ogni aspettativa, e continua a dimostrare la sua forza, e energia, carattere e qualità. Se la salute lo assiste, sarà utile sia a noi che al Milan”.

