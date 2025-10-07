La Serie A è al momento 'sospesa'. Tutti gli impegni verranno ripresi sabato prossimo a causa della sosta per le Nazionali. Durante la sesta giornata di campionato però, è andato in scena il big match tra Juventus e Milan , terminato con un pareggio a reti inviolate (0-0). A commentare la prestazione di Santiago Gimenez è stato l'ex giocatore dell'Inter, L ele Adani che, ai microfoni della Domenica Sportiva, ha dichiarato:

“Secondo me Gimenez non è così non adatto come, non come si fa passare ma come lui sta dimostrando. Perché ha qualche lacuna, ripetuta e continua. Ma secondo me conosce il gioco e conosce i movimenti. Secondo me le giocate contro la Juve come il rigore, il colpo di testa che nel primo tempo esce di mezzo metro prendendo il tempo al difensore, la giocata che si è costruito conducendo, portando a spasso la difesa della Juve e tirando nello specchio della porta sono di valore, di qualità, d’attaccante. Però l’attaccante vive, si nutre e dorme meglio se fa gol”