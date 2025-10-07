Il Milan di Massimiliano Allegri sembra aver trovato la quadra con il 3-5-2 . Escludendo l'esordio shock contro la Cremonese , grazie a questa sistemazione in campo i rossoneri si sono rivelati squadra ostica da affrontare. In cinque partite di campionato, solo un gol subito da Maignan (e Terracciano , che ha giocato contro l'Udinese ), su rigore contro il Napoli.

Adesso che è tornato dall'infortunio Leao, si apre una questione. Chi si prenderà la titolarità in attacco? Se Pulisic sembra sicuro della maglia da titolare (per via di un inizio di stagione ottimo), Leao, Nkunku e Gimenez si giocano l'altro posto in squadra. Ad ora, il messicano sembra il favorito poiché sta meglio fisicamente e, come è normale che sia, è più inserito nei meccanismi della squadra. La brutta prestazione di Rafael Leao contro la Juventus, poi, sicuramente non depone a suo favore. Ecco cosa pensa in merito Massimo Bonanni, il quale è intervenuto sul tema sulle frequenze di 'TMW Radio'.