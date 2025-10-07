Si è discusso molto nella giornata di oggi, 6 ottobre 2025, riguardo alla prestazione di Rafael Leaocontro la Juventus. La sosta, in questo senso, potrebbe non fare troppo bene. C'è il rischio che molte voci si susseguano e che Leao non abbia modo di dimostrare sul campo con la maglia del Milan il suo valore. Detto ciò, il suo atteggiamento svogliato (che ha fatto seguito al suo ingresso in campo contro il Napoli), unito alle due chiare occasioni da gol sprecate, ha fatto storcere il naso a molti giornalisti e opinionisti. Tra questi, è intervenuto durante 'Maracanà', trasmissione di 'TMW Radio', Michelangelo Rampulla. L'ex portiere ha espresso un giudizio molto netto sul conto dell'attaccante portoghese del Milan.
Rampulla su Leao: "Sta sprecando tempo e il suo talento. Con Allegri rischia"
Rampulla su Leao: “Sta sprecando tempo e il suo talento. Con Allegri rischia”
L'ex portiere Michelangelo Rampulla è intervenuto durante 'Maracanà', programma di 'TMW Radio', parlando di Leao con Allegri al Milan ed esprimendo un giudizio molto netto e duro il suo
Leao rischia il posto? Il giudizio di Rampulla—
Come ha visto Leao? "Ci stanno lavorando, ma questo modo indolente di entrare in campo è un peccato. Sta sprecando tempo e il suo talento. Rischia con Allegri? Per me sì, ma bisogna sempre pensare che è un investimento e non puoi lasciarlo sempre in panchina. Ma un segnale devi mandarlo".
