Si è discusso molto nella giornata di oggi, 6 ottobre 2025, riguardo alla prestazione di Rafael Leaocontro la Juventus. La sosta, in questo senso, potrebbe non fare troppo bene. C'è il rischio che molte voci si susseguano e che Leao non abbia modo di dimostrare sul campo con la maglia del Milan il suo valore. Detto ciò, il suo atteggiamento svogliato (che ha fatto seguito al suo ingresso in campo contro il Napoli), unito alle due chiare occasioni da gol sprecate, ha fatto storcere il naso a molti giornalisti e opinionisti. Tra questi, è intervenuto durante 'Maracanà', trasmissione di 'TMW Radio', Michelangelo Rampulla. L'ex portiere ha espresso un giudizio molto netto sul conto dell'attaccante portoghese del Milan.