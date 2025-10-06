Il pareggio di ieri sera contro la Juventus non ha minato le certezze costruite dal Milan in questo inizio di stagione. Dopo l'esordio shock contro la Cremonese, la squadra di Massimiliano Allegri ha inanellato una serie di buone prestazioni, che gli sono valsi 13 punti in classifica, frutto di quattro vittorie e un pareggio. Ciò che stupisce maggiormente sono l'equilibrio e la solidità difensiva dei rossoneri, che hanno subito solamente un gol (su rigore contro il Napoli) nelle ultime cinque gare di Serie A. Per queste ragioni, Daniele Garbo, il quale è stato ospite di 'Maracanà' sulle frequenze di 'TMW Radio', ha indicato nel Milan la squadra che lo ha convinto di più in questo inizio di stagione. Di seguito, si riportano le sue parole.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Garbo: “Non mi aspettavo il Milan potesse essere già lassù”
INTERVISTE
Garbo: “Non mi aspettavo il Milan potesse essere già lassù”
Daniele Garbo durante 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio, ha detto la sua su questo inizio di stagione del Milan di Massimiliano Allegri
Garbo stupito dall'inizio di stagione del Milan—
LEGGI ANCHE: Top News: Milan-Como a Perth, le prossime partite di Serie A, la prossima di Coppa Italia>>>
Quale squadra sta convincendo di più? "Dico il Milan perché non mi aspettavo potesse essere già lassù. Si vede il lavoro di Allegri anche senza Leao, che ieri non è entrato bene. Non so se sia un squadra da scudetto, ma se ieri Pulisic non avesse sbagliato il rigore staremmo parlando ancora di una squadra in testa alla classifica".
© RIPRODUZIONE RISERVATA