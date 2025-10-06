Garbo: “Non mi aspettavo il Milan potesse essere già lassù”

Il pareggio di ieri sera contro la Juventus non ha minato le certezze costruite dal Milan in questo inizio di stagione. Dopo l'esordio shock contro la Cremonese, la squadra di Massimiliano Allegri ha inanellato una serie di buone prestazioni, che gli sono valsi 13 punti in classifica, frutto di quattro vittorie e un pareggio. Ciò che stupisce maggiormente sono l'equilibrio e la solidità difensiva dei rossoneri, che hanno subito solamente un gol (su rigore contro il Napoli) nelle ultime cinque gare di Serie A. Per queste ragioni, Daniele Garbo, il quale è stato ospite di 'Maracanà' sulle frequenze di 'TMW Radio', ha indicato nel Milan la squadra che lo ha convinto di più in questo inizio di stagione. Di seguito, si riportano le sue parole.