Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Nuzzi: “Sono furibondo con Leao! Lui fa le sue passeggiate invece dei gol”

INTERVISTE

Nuzzi: “Sono furibondo con Leao! Lui fa le sue passeggiate invece dei gol”

Nuzzi: “Sono furibondo con Leao! Lui fa le sue passeggiate invece dei gol” - immagine 1
Gianluigi Nuzzi, conduttore e noto tifoso rossonero,  intervenuto ai microfoni di Pressing, ha voluto spendere alcune parole sul Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Gianluigi Nuzzi, conduttore e noto tifoso rossonero,  intervenuto ai microfoni di Pressing, ha voluto spendere alcune considerazioni sulla partita di ieri del Milan contro la Juventus di Tudor. Tra le sue dichiarazioni, spiccano quelle volte a Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, Nuzzi: "La parata di Maignan? Oltre il genere umano"

—  

"Sono furibondo con Leao. Il campo non è un luogo di passeggio, è un luogo dove si corre e combatte. Lui invece fa le sue passeggiate e sbaglia certi gol. Rispetto all'anno scorso tutta la squadra ha guadagnato punti, c'è invece un giocatore che è rimasto quello del passato. C'è gente che ha giocato meno di lui che ha mostrato voglia di combattere e di vincere. Più grave l'errore di Pulisic o quelli di Leao? Pulisic ha dimostrato grande determinazione in tutte le partite, Leao è stato invece il Leao di sempre finora.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, spunta un nome dal Brasile per l'attacco. Leao? Parla Allegri, e su San Siro...

La parata di Maignan? Ha fatto qualcosa che va oltre il genere umano, ha fatto una parata straordinaria. Tantissima roba. Allegri sta risolvendo tutti i casi, tranne quello che riguarda Leao. Se il Milan può fare a meno di Leao? Rinunciare a Leao è difficile. Questa squadra sta dimostrando di avere una forza e una determinazione che dà orgoglio, ma rinunciare a Leao sarebbe una cosa avventata"

Leggi anche
Capello: “Leao ieri sera si è mangiato due gol incredibili. Juventus-Milan non è…”
Milan, Nesta difende Allegri: “Ci si può evolvere, ma su Max c’è un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA