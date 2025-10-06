Gianluigi Nuzzi, conduttore e noto tifoso rossonero, intervenuto ai microfoni di Pressing, ha voluto spendere alcune parole sul Milan
Gianluigi Nuzzi, conduttore e noto tifoso rossonero, intervenuto ai microfoni di Pressing, ha voluto spendere alcune considerazioni sulla partita di ieri del Milan contro la Juventus di Tudor. Tra le sue dichiarazioni, spiccano quelle volte a Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, Nuzzi: "La parata di Maignan? Oltre il genere umano"
"Sono furibondo con Leao. Il campo non è un luogo di passeggio, è un luogo dove si corre e combatte. Lui invece fa le sue passeggiate e sbaglia certi gol. Rispetto all'anno scorso tutta la squadra ha guadagnato punti, c'è invece un giocatore che è rimasto quello del passato. C'è gente che ha giocato meno di lui che ha mostrato voglia di combattere e di vincere. Più grave l'errore di Pulisic o quelli di Leao? Pulisic ha dimostrato grande determinazione in tutte le partite, Leao è stato invece il Leao di sempre finora.