Milan, Nuzzi: "La parata di Maignan? Oltre il genere umano"

"Sono furibondo con Leao. Il campo non è un luogo di passeggio, è un luogo dove si corre e combatte. Lui invece fa le sue passeggiate e sbaglia certi gol. Rispetto all'anno scorso tutta la squadra ha guadagnato punti, c'è invece un giocatore che è rimasto quello del passato. C'è gente che ha giocato meno di lui che ha mostrato voglia di combattere e di vincere. Più grave l'errore di Pulisic o quelli di Leao? Pulisic ha dimostrato grande determinazione in tutte le partite, Leao è stato invece il Leao di sempre finora.