Su Juventus-Milan: "L'allenatore non va in campo. Prepara le partite e i movimenti, ma davanti alla porta ci vanno i giocatori. La qualità del calcio in Italia si è abbassata. Non ci sono giocatori di grandissima qualità. Ieri il 4-0 del Bologna è stata un'eccezione. Bisogna mettere dentro la palla. Anche Leao ieri sera si è mangiato due gol incredibili. Juve-Milan non è stato un grande spettacolo. Primo tempo noiosissimo. Le due squadre non hanno avuto il coraggio di rischiare. Nel secondo tempo qualcosa in più si è visto. Da due squadre del genere ci si aspettava un po' più di spettacolo. Infatti giustamente sono stat tutti fischiati alla fine. Non ho capito la sostituzione di Conceicao"