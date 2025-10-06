Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Capello: “Leao ieri sera si è mangiato due gol incredibili. Juventus-Milan non è…”

INTERVISTE

Capello: “Leao ieri sera si è mangiato due gol incredibili. Juventus-Milan non è…”

Capello: 'Milan, Modric e Rabiot esempio per i compagni, trascinano i tifosi. Ma Estupinan ...'
Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, l'ex allenatore storico del Milan Fabio Capello ha parlato di Juventus-Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, l'ex allenatore storico del Milan Fabio Capello, ha parlato di diversi temi: dalla Nazionale di Gattuso al Mondiale, alla sfida di ieri sera tra Juventus e Milan. Capello si è soffermato in modo particolare sulle occasioni sprecate da Rafael Leao. Ecc, di seguito, le sue parole:

Le parole di Capello su Juventus-Milan

—  

Su Gattuso e il Mondiale: "Abbiamo visto un'Italia agonisticamente valida si è impegnata su ogni pallone, con cuore e anima. Questo è già un passo avanti. Mancano qualità e velocità nel gioco. In queste partite alla portata vedremo quanti miglioramenti ci saranno. Gattuso si è preso una bella patata bollente con molto coraggio, non come quelli che hanno lasciato la panchina a metà corso."

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, spunta un nome dal Brasile per l'attacco. Leao? Parla Allegri, e su San Siro...

Su Juventus-Milan: "L'allenatore non va in campo. Prepara le partite e i movimenti, ma davanti alla porta ci vanno i giocatori. La qualità del calcio in Italia si è abbassata. Non ci sono giocatori di grandissima qualità. Ieri il 4-0 del Bologna è stata un'eccezione. Bisogna mettere dentro la palla. Anche Leao ieri sera si è mangiato due gol incredibili. Juve-Milan non è stato un grande spettacolo. Primo tempo noiosissimo. Le due squadre non hanno avuto il coraggio di rischiare. Nel secondo tempo qualcosa in più si è visto. Da due squadre del genere ci si aspettava un po' più di spettacolo. Infatti giustamente sono stat tutti fischiati alla fine. Non ho capito la sostituzione di Conceicao"

Leggi anche
Milan, Nesta difende Allegri: “Ci si può evolvere, ma su Max c’è un...
Panucci: “Avrebbe meritato il Milan ieri sera. Su Leao dico che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA