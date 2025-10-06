L'ex difensore del Milan, Alessandro Nesta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' sul Milan di Massimiliano Allegri in vista della sfida di questa sera contro la Juventus di Igor Tudor. Tra i tanti argomenti discussi, alla fine dell'intervista l'ex difensore rossonero si è soffermato sulla figura di Allegri., al suo secondo mandato in rossonero Ecco, di seguito, le sue parole:
Se Allegri si è evoluto o meno: "Certo che si può evolvere, da tecnici studiamo, ci guardiamo in giro. Ma su Max c’è un pregiudizio: allenare la Juve o il Milan è totalmente differente. La Juve storicamente è una squadra tosta e difficile da affrontare, ma nel nostro Milan Allegri giocava con Robinho, Cassano, Seedorf, Pirlo, Ibra... I giocatori e i club che alleni fanno la differenza: la Juve non è mai stata bella ma vincente. Al Milan se non giocavi bene duravi poco con Berlusconi...".
