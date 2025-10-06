Il big match di ieri sera tra Juventus e Milan, terminato con un pareggio a reti inviolate, ha scatenato il parere di numerosi opinionisti ed ex calciatori. La partita ha raggiunto il punto più alto con il rigore sbagliato dall'americano Christian Pulisic, che l'ha sparato alto sopra la traversa. Rigore a parte, anche la prestazione di Rafael Leao non è passata inosservata: 3 grandi occasioni, tutte e tre sprecate. A commentare la partita di ieri è stato Christian Panucci, ex difensore rossoneri. ai microfoni di Pressing. Ecco, di seguito, le sue parole:
"Ai punti avrebbe meritato il Milan. All'inizio entrambe le squadre hanno fatto male, erano troppo lente. Poi il Milan ha fatto qualcosa in più quando ha trovato la profondità, ma è stata una gara deludente sotto il profilo tecnico. Leao? Può fare la prima punta. E' chiaro che se deve farlo in tutte le partite, deve lavorare tanto".
