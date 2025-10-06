Il big match di ieri sera tra Juventus e Milan , terminato con un pareggio a reti inviolate, ha scatenato il parere di numerosi opinionisti ed ex calciatori. La partita ha raggiunto il punto più alto con il rigore sbagliato dall'americano Christian Pulisic , che l'ha sparato alto sopra la traversa. Rigore a parte, anche la prestazione di Rafael Leao non è passata inosservata: 3 grandi occasioni, tutte e tre sprecate. A commentare la partita di ieri è stato Christian Panucci , ex difensore rossoneri. ai microfoni di Pressing. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Ai punti avrebbe meritato il Milan. All'inizio entrambe le squadre hanno fatto male, erano troppo lente. Poi il Milan ha fatto qualcosa in più quando ha trovato la profondità, ma è stata una gara deludente sotto il profilo tecnico. Leao? Può fare la prima punta. E' chiaro che se deve farlo in tutte le partite, deve lavorare tanto".