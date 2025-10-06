Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan da Scudetto? De Paola: “Sì, la squadra è solida. Il problema è sempre Leao”

INTERVISTE

Milan da Scudetto? De Paola: “Sì, la squadra è solida. Il problema è sempre Leao”

Milan da Scudetto? De Paola: 'Sì, la squadra è solida. Il problema è sempre Leao'
Paolo De Paola ha parlato sulle frequenze di 'TMW Radio' nel corso dell'appuntamento con 'L'Editoriale'. Le sue parole sul Milan. E su Leao ...
Redazione PM

La vittoria in Milan-Napoli aveva fatto salire le quotazioni dei rossoneri per la lotta al titolo. E ora, dopo il pareggio a reti bianche di ieri contro la Juventus? La partita dell'Allianz Stadium, nonostante non abbia portato i tre punti, ha dimostrato ancora una volta la solidità difensiva e l'equilibrio della squadra di Massimiliano Allegri. Inoltre, i rossoneri si sono resi pericolosi in diverse occasioni dalle parti di Di Gregorio. Il rigore sbagliato da Pulisic e le occasioni sprecate da Leao hanno fatto sì che il Milan non sia riuscito a vincere. Fatte queste premesse, Paolo De Paola a 'TMW Radio'  ha detto la sua sulle possibilità di Scudetto del Milan.

Milan da Scudetto? Il pensiero di De Paola

—  

LEGGI ANCHE: Top News: Milan-Como a Perth, le prossime partite di Serie A, la prossima di Coppa Italia>>>

Le parole di De Paola: "Si, la squadra è solida. Il problema per il Milan è sempre Leao, bacchettato giustamente da Allegri. Con Gimenez non c’è paragone, Leao ha molta più qualità, ma un allenatore sceglie Gimenez per la sua generosità. Questo atteggiamento scanzonato di Leao non aiuta, dopo aver sbagliato un gol clamoroso devi lottare e rimediare al tuo errore. Questa generosità deve mostrarla un attaccante come Leao. Adesso ti viene il dubbio sulla coppia d’attacco ed è doveroso. Quando poi hai un mostro come Modric e hai sistemato la difesa, credo che questa squadra possa assolutamente ambire allo Scudetto come il Napoli dell’anno scorso".

Leggi anche
Nuzzi: “Sono furibondo con Leao! Lui fa le sue passeggiate invece dei gol”
Capello: “Leao ieri sera si è mangiato due gol incredibili. Juventus-Milan non è…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA