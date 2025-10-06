La vittoria in Milan-Napoli aveva fatto salire le quotazioni dei rossoneri per la lotta al titolo. E ora, dopo il pareggio a reti bianche di ieri contro la Juventus? La partita dell'Allianz Stadium, nonostante non abbia portato i tre punti, ha dimostrato ancora una volta la solidità difensiva e l'equilibrio della squadra di Massimiliano Allegri. Inoltre, i rossoneri si sono resi pericolosi in diverse occasioni dalle parti di Di Gregorio. Il rigore sbagliato da Pulisic e le occasioni sprecate da Leao hanno fatto sì che il Milan non sia riuscito a vincere. Fatte queste premesse, Paolo De Paola a 'TMW Radio' ha detto la sua sulle possibilità di Scudetto del Milan.