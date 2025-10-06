La vittoria in Milan-Napoli aveva fatto salire le quotazioni dei rossoneri per la lotta al titolo. E ora, dopo il pareggio a reti bianche di ieri contro la Juventus? La partita dell'Allianz Stadium, nonostante non abbia portato i tre punti, ha dimostrato ancora una volta la solidità difensiva e l'equilibrio della squadra di Massimiliano Allegri. Inoltre, i rossoneri si sono resi pericolosi in diverse occasioni dalle parti di Di Gregorio. Il rigore sbagliato da Pulisic e le occasioni sprecate da Leao hanno fatto sì che il Milan non sia riuscito a vincere. Fatte queste premesse, Paolo De Paola a 'TMW Radio' ha detto la sua sulle possibilità di Scudetto del Milan.
INTERVISTE
Milan da Scudetto? De Paola: “Sì, la squadra è solida. Il problema è sempre Leao”
Milan da Scudetto? Il pensiero di De Paola—
Le parole di De Paola: "Si, la squadra è solida. Il problema per il Milan è sempre Leao, bacchettato giustamente da Allegri. Con Gimenez non c’è paragone, Leao ha molta più qualità, ma un allenatore sceglie Gimenez per la sua generosità. Questo atteggiamento scanzonato di Leao non aiuta, dopo aver sbagliato un gol clamoroso devi lottare e rimediare al tuo errore. Questa generosità deve mostrarla un attaccante come Leao. Adesso ti viene il dubbio sulla coppia d’attacco ed è doveroso. Quando poi hai un mostro come Modric e hai sistemato la difesa, credo che questa squadra possa assolutamente ambire allo Scudetto come il Napoli dell’anno scorso".
