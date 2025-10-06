Orlando: 'Il Milan ha buttato via la partita. Se Leao continua così ...'

Massimo Orlando ha commentato Juventus-Milan di ieri sera durante 'Maracanà', trasmissione andata in onda sulle frequenze di 'TMW Radio'
Un punto guadagnato o due punti sprecati? Come va valutato il pareggio del Milan all'Allianz Stadium contro la Juventus? Giocatori, allenatore e tifosi rossoneri hanno percepito più un'occasione persa per quella che sarebbe stata la quinta vittoria consecutiva in campionato. Ecco il giudizio di Massimo Orlando, il quale è intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio' nel corso della trasmissione 'Maracanà'.
Juventus-Milan, il commento di Orlando
Cosa dice di Juve-Milan? "Il Milan ha buttato via la partita. Alla Juve mancava Thuram, Bremer, aveva un centrocampo che deve per forza migliorare, sennò fatica ad avere una classifica decente. Ha una classifica più che buona per le squadre che ha incontrato, ma se non migliora non vedo grandi spazi per lottare per qualcosa d'importante".