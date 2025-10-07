Ariedo Braida sa bene cosa significhi vincere al Milan. Da dirigente del club rossonero - prima diretto generale (dal 1986 al 2022) e poi direttore sportivo (fino al 2013) - ha vinto moltissimi trofei con il club dell'allora presidente Silvio Berlusconi. Il duo che formava con Adriano Galliani ha fatto le fortune del Milan per tantissimi anni. Da qualche anno ha abbandonato qualsiasi incarico manageriale in ambito calcistico. La sua passione per questo sport, però, chiaramente, non è svanita. Continua a seguirlo. E continua a seguire con un occhio di riguardo il Milan. Nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma, in onda su 'Stile TV', Braida ha proprio parlato del club rossonero, di questo inizio di stagione e di Juventus-Milan.