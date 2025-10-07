Ariedo Braida sa bene cosa significhi vincere al Milan. Da dirigente del club rossonero - prima diretto generale (dal 1986 al 2022) e poi direttore sportivo (fino al 2013) - ha vinto moltissimi trofei con il club dell'allora presidente Silvio Berlusconi. Il duo che formava con Adriano Galliani ha fatto le fortune del Milan per tantissimi anni. Da qualche anno ha abbandonato qualsiasi incarico manageriale in ambito calcistico. La sua passione per questo sport, però, chiaramente, non è svanita. Continua a seguirlo. E continua a seguire con un occhio di riguardo il Milan. Nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma, in onda su 'Stile TV', Braida ha proprio parlato del club rossonero, di questo inizio di stagione e di Juventus-Milan.
Braida: “La squadra rossonera ha finalmente un’identità”
Le parole di Braida: “Ho visto un po' il Napoli e un po' il Milan, devo dire che la squadra rossonera finalmente ha un’identità. Il Milan mi è piaciuto, meritava di vincere, non ha vinto, pazienza, vincerà le prossime. Le squadre che lotteranno per lo scudetto sono Napoli, Inter, Milan, Roma, poi chi vincerà dipenderà da tanti fattori, ogni partita ha una storia a sé. C’è da attendere almeno il girone di andata”.
