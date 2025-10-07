Pianeta Milan
Milan, chi sarà il rigorista? Pulisic confermato, ma Estupinan…

Estupinan festeggia la vittoria sui social: 'Un altro passo avanti'
Nonostante l'errore, l'americano Christian Pulisic continuerà ad essere il rigorista del Milan, ma attenti ad Estupinan
Nonostante il brutto errore contro la Juventus di Igor Tudor, l'americano Christian Pulisic continuerà ad essere il rigorista del Milan di Massimiliano Allegri: "Un errore non cambia le cose". L'ex giocatore del Chelsea, prima del penalty finito alto sopra la traversa, aveva una fantastica statistica a suo favore: 13 rigori messi a segno su 14 calciati in rossonero, l'ultimo e unico errore risaliva al 22 febbraio scorso nella partita contro il Torino.

Milan, rebus rigori: chi segnerà dagli undici metri? I dati

Pulisic, però, potrebbe non essere l'unico a ricoprire questo tipo di ruolo. Come riferito da Tuttosport, uno che meriterebbe la giusta considerazione è l'ecuadoriano Pervis Estupinan. Assente contro i bianconeri per una squalifica rimediata contro il Napoli la settimana prima, vanta una bellissima statistica: 6 rigori su 6 segnati, tra Mondiale u17 e u20.

Un altro nome è quello di Christopher Nkunku: il francese ha realizzato 12 rigori su 15 concessi, sbagliandone 'solamente'  3. Ovviamente viene preso in considerazione anche Luka Modric: su 3o rigori in carriera, sbagliati solamente 6. Se invece dobbiamo guardare gli altri giocatori in rosa, i numeri preoccupano un po'.

