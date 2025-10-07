Pianeta Milan
Milan, Leao e il rebus del ‘bomber’: il talento c’è, ma serve la continuità

Juventus-Milan non è stata ancora del tutto archiviata. La prestazione all'Allianz Stadium di Rafael Leao: '9' negato?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Juventus-Milan non è stata ancora del tutto archiviata. All'Alliazn Stadium, nella serata in cui i riflettori erano tutti puntati su Rafa Leao, a rimanere impressi nella mente dei tifosi son stati i suoi, tanti, errori sottoporta e il nuovo ruolo in cui Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha voluto inserirlo.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il portoghese ha avuto ben 3 occasioni per mandare la palla in rete. Oltre alla fortissima impressione, quello che non passa proprio del tutto inosservato sono i numeri del portoghese durante il big match: sette palloni toccati, zero passaggi e tre titoli totali in tutta la sfida. Statistiche molto povere per uno che avrebbe dovuto ricoprire al 'meglio' il ruolo di attaccante.

Durante il post partita, Max Allegri ha voluto spendere alcune parole a riguardo, dichiarando: "Lì deve segnare, deve essere determinante per la squadra". L'allenatore livornese, ovviamente, non ha mai messo in discussione le doti del portoghese, ma quello che chiede quest'anno è la continuità, venuta a mancare nelle scorse stagioni.

Le qualità ci sono, e si sanno, ma come numero 9 deve crescere, sia a livello mentale che tattico. Contro le difese italiane, si sa, la giocata sporadica non basta: la parola chiave è cattiveria. Riuscirà Allegri nella sua impresa?

