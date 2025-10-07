Durante il post partita, Max Allegri ha voluto spendere alcune parole a riguardo, dichiarando: "Lì deve segnare, deve essere determinante per la squadra". L'allenatore livornese, ovviamente, non ha mai messo in discussione le doti del portoghese, ma quello che chiede quest'anno è la continuità, venuta a mancare nelle scorse stagioni.
Le qualità ci sono, e si sanno, ma come numero 9 deve crescere, sia a livello mentale che tattico. Contro le difese italiane, si sa, la giocata sporadica non basta: la parola chiave è cattiveria. Riuscirà Allegri nella sua impresa?
