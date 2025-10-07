Juventus-Milan non è stata ancora del tutto archiviata. All'Alliazn Stadium, nella serata in cui i riflettori erano tutti puntati su Rafa Leao , a rimanere impressi nella mente dei tifosi son stati i suoi, tanti, errori sottoporta e il nuovo ruolo in cui Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha voluto inserirlo.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il portoghese ha avuto ben 3 occasioni per mandare la palla in rete. Oltre alla fortissima impressione, quello che non passa proprio del tutto inosservato sono i numeri del portoghese durante il big match: sette palloni toccati, zero passaggi e tre titoli totali in tutta la sfida. Statistiche molto povere per uno che avrebbe dovuto ricoprire al 'meglio' il ruolo di attaccante.