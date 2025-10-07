Se Ancelotti ha trasmesso entusiasmo dopo la fine col Real Madrid: "Parlavamo noi brasiliani del Real, ma lui ha sempre chiarito il suo rispetto per il Madrid finché fosse stato alla guida della squadra e non voleva fare nulla che potesse infastidire il club. Quando la CBF (Federcalcio brasiliana, ndr), il Madrid e lui hanno raggiunto un accordo, ci ha trasmesso la sua gioia per affrontare questa sfida. È molto entusiasta e anche noi con lui".