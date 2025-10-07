Se Ancelotti ha trasmesso entusiasmo dopo la fine col Real Madrid: "Parlavamo noi brasiliani del Real, ma lui ha sempre chiarito il suo rispetto per il Madrid finché fosse stato alla guida della squadra e non voleva fare nulla che potesse infastidire il club. Quando la CBF (Federcalcio brasiliana, ndr), il Madrid e lui hanno raggiunto un accordo, ci ha trasmesso la sua gioia per affrontare questa sfida. È molto entusiasta e anche noi con lui".
Se è all'altezza di riportare i verdeoro a vincere: "Certo che è all’altezza" "L’obiettivo è riportare i tifosi dalla nostra parte. Ci ha sempre detto che, nelle sue varie squadre, ha allenato molti giocatori brasiliani e che ama lavorare con un profilo di calciatori come il nostro. Riportare la “torcida” brasiliana, far tornare la gioia nel guardare le nostre partite. Sono sicuro che le cose andranno bene".
