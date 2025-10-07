Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, Rodrygo su Ancelotti: “E’ all’altezza di riportare il Brasile a vincere

INTERVISTE

Ex Milan, Rodrygo su Ancelotti: “E’ all’altezza di riportare il Brasile a vincere

Giornalista giapponese intervista Ancelotti in portoghese: la reazione | VIDEO
Rodrygo è ritornato tra i convocati del Brasile di Carlo Ancelotti, ex giocatore e allenatore del Milan: le sue parole sul CT
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

E' tempo di Nazionali. Rodrygo, giocatore del Real Madrid, è ritornato tra i convocati del Brasile del 'suo' Carlo Ancelotti, ex storico giocatore e allenatore del Milan. Raccontatosi ai microfoni di AS durante un'intervista, Rodrygo si è soffermato a parlare proprio del suo ex allenatore, ora ritrovato in Nazionale. Ecco, di seguito, le sue parole:

"La grande sfida della mia Nazionale in questa stagione è il Mondiale. Abbiamo avuto poche occasioni di parlare (Rodrygo e Ancelotti, ndr) perché sono mancato alle ultime convocazioni, ma ora siamo di nuovo insieme ed è un piacere lavorare con lui".

LEGGI ANCHE

Se Ancelotti ha trasmesso entusiasmo dopo la fine col Real Madrid: "Parlavamo noi brasiliani del Real, ma lui ha sempre chiarito il suo rispetto per il Madrid finché fosse stato alla guida della squadra e non voleva fare nulla che potesse infastidire il club. Quando la CBF (Federcalcio brasiliana, ndr), il Madrid e lui hanno raggiunto un accordo, ci ha trasmesso la sua gioia per affrontare questa sfida. È molto entusiasta e anche noi con lui".

LEGGI ANCHE: Milan e Como scrivono la storia: sarà la prima partita in Australia, ecco gli incassi

Se è all'altezza di riportare i verdeoro a vincere: "Certo che è all’altezza" "L’obiettivo è riportare i tifosi dalla nostra parte. Ci ha sempre detto che, nelle sue varie squadre, ha allenato molti giocatori brasiliani e che ama lavorare con un profilo di calciatori come il nostro. Riportare la “torcida” brasiliana, far tornare la gioia nel guardare le nostre partite. Sono sicuro che le cose andranno bene".

Leggi anche
Dalic: “Modric ci sorprende sempre. Sarà utile sia a noi che al Milan”
Adani: “Le giocate di Gimenez sono di valore, ha qualche lacuna ma…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA