Mazzola su San Siro: “Inter e Milan hanno vinto dentro quello stadio. Questo rimane”

Milan ed Inter costruiranno il nuovo stadio vicino l'attuale San Siro. . A parlare, questa volta, è stato Sandro Mazzola, bandiera nerazzurra
Il tema legato allo stadio di San Siro continua a tenere banco. Dopo l'approvazione della delibera da parte del Consiglio Comunale, lo stadio Meazza è ufficialmente di Milan ed Inter, la quale costruiranno il nuovo impianto vicino all'attuale stadio. Dopo le parole del sindaco di Milano Beppe Sala e quelle della leggenda del Milan, Filippo Galli, sono arrivate anche quelle proveniente dall'altra sponda del Naviglio. A parlare, questa volta, è stato Sandro Mazzola, bandiera nerazzurra degli anni settanta. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Mazzola su San Siro

"Se si poteva fare di più per tenerlo in piedi? Non lo so, è difficile dirlo, bisogna essere dentro al processo. Quello che rimane, però, è che Inter e Milan hanno vinto dentro quello stadio, San Siro. Ed è importante che rimanga la memoria almeno di questo aspetto. E penso proprio che rimarrà. Ne terranno un pezzo? È giusto, penso che sia giusto lasciare una traccia che lo ricordi".

