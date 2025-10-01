Pianeta Milan
Galli: “San Siro? Dispiace dal punto di vista emotivo, ma si va verso l’innovazione”

Filippo Galli AC Milan
Durante l'ultima puntata di Radio tv Serie A, Filippo Galli, leggenda del Milan, ha speso alcune parole sul futuro di San Siro
Durante l'ultima puntata di Radio tv Serie A, Filippo Galli, leggenda del Milan, ha speso alcune parole sul futuro di San Siro, che sarà abbattuto per lasciar spazio ad un nuovo impianto. Ecco, di seguito, le sue parole:

Galli: "Dispiace per San Siro, va via anche una parte di me, ma..."

"Il fatto che verrò abbatto San Siro mi dispiace dal punto di vista emotivo, quelle volte che passo di lì e lo vedo dico caspita io ho giocato li dentro. Quindi il fatto di abbatterlo significa che va via una parte di me am anche una parte di tutti coloro che hanno vissuto emozioni belle, meno belle, una parte di Milano, una parte della storia della Milano non solo calcistica.

In un mondo ideale guardando al futuro, sarebbe stato bello pensare a due stadi, perchè Londra che è considerata una città europea del calcio, ha più stadi e quindi non vedo perchè Milano non possa avere questo. Detto ciò diciamo che si va verso il futuro, l'innovazione, le necessità per rendere le squadre sostenibili, verso la possibilità di sfruttare lo stadio non solo nel giorno della gara ma anche durante la settimana. Bisognerà capire poi dove giocheranno le squadre, se lo terranno agibile per le partite e nel contempo costruiranno di fianco lo stadio nuovo".

