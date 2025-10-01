Galli: “San Siro? Dispiace dal punto di vista emotivo, ma si va verso l’innovazione”

In un mondo ideale guardando al futuro, sarebbe stato bello pensare a due stadi, perchè Londra che è considerata una città europea del calcio, ha più stadi e quindi non vedo perchè Milano non possa avere questo. Detto ciò diciamo che si va verso il futuro, l'innovazione, le necessità per rendere le squadre sostenibili, verso la possibilità di sfruttare lo stadio non solo nel giorno della gara ma anche durante la settimana. Bisognerà capire poi dove giocheranno le squadre, se lo terranno agibile per le partite e nel contempo costruiranno di fianco lo stadio nuovo".