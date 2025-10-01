Pianeta Milan
Gabbia: dal prestito al Villarreal a leder difensivo con il Milan. Può diventare un pilastro

Milan, Matteo Gabbia è uno dei pezzi importanti della difesa di Massimiliano Allegri: con i nuovo ruolo è diventato il leader del reparto. L'analisi
Emiliano Guadagnoli
Milan, Gabbia ha avuto una crescita costante nelle ultime stagioni. Il prodotto del settore giovanile rossonero fa parte costantemente della prima squadra dalla stagione 2019 dopo il prestito alla Lucchese. Durante la gestione di Stefano Pioli, però, Gabbia non ha mai trovato costanza di prestazioni e presenze, visto che i titolari erano altri (Tomori, Kalulu, Kjaer, Romagnoli e Thiaw). Per questo la dirigenza decise di mandarlo in prestito al Villarreal. Sei mesi di Liga spagnola hanno cambiato quasi del tutto Gabbia, trasformandolo in un difensore molto affidabile. Il Milan lo richiamò appunto dopo sei mesi di prestito nel gennaio 2024 per fare fronte al problema infortuni nel reparto.

Milan, Gabbia leader: che evoluzione

Da quel momento in poi, Gabbia è diventato un'opzione importante per la difesa rossonera, giocando sempre più partite da titolare e diventando, tra le altre cose, il simbolo del 'derby di riscatto' della scorsa stagione con la sua incornata magica a tempo scaduto contro l'Inter. La scorsa stagione il Milan ha fatto tanta fatica in difesa, cambiando spesso formazione e centrali difensivi, ma Gabbia è stato decisamente tra i più propositivi nel reparto arretrato rossonero.

Leao: ora serve l'ultimo passo. Con Allegri puoi svoltare a una condizione

Dopo la cessione di Malick Thiaw al Newcastle è diventato subito chiaro come Matteo Gabbia sarebbe diventato il titolare fisso al centro della difesa a tre di Massimiliano Allegri. Gli arrivi di De Winter (che finora ha giocato da braccetto) e Odogu in estate rinforzano il reparto, ma più per il futuro. Gabbia al momento è un pezzo fondamentale del successo difensivo del Milan di Allegri. In questo inizio di stagione, infatti, il Diavolo ha subito 3 gol di cui 2 contro la Cremonese nella prima partita di Serie A e uno contro il Napoli su rigore. Con Tomori e Pavlovic più liberi come braccetti, Gabbia si sta trovando benissimo al centro della difesa a guidare tutto il reparto. Ricordiamo che il difensore italiano è un classe 1999: con Allegri ha ancora spazio e modo di crescere e diventare veramente un pilastro del Milan presente e futuro.

