Dopo la cessione di Malick Thiaw al Newcastle è diventato subito chiaro come Matteo Gabbia sarebbe diventato il titolare fisso al centro della difesa a tre di Massimiliano Allegri. Gli arrivi di De Winter (che finora ha giocato da braccetto) e Odogu in estate rinforzano il reparto, ma più per il futuro. Gabbia al momento è un pezzo fondamentale del successo difensivo del Milan di Allegri. In questo inizio di stagione, infatti, il Diavolo ha subito 3 gol di cui 2 contro la Cremonese nella prima partita di Serie A e uno contro il Napoli su rigore. Con Tomori e Pavlovic più liberi come braccetti, Gabbia si sta trovando benissimo al centro della difesa a guidare tutto il reparto. Ricordiamo che il difensore italiano è un classe 1999: con Allegri ha ancora spazio e modo di crescere e diventare veramente un pilastro del Milan presente e futuro.