Milan, Allegri sorride: fuori casa nessuno come i rossoneri in difesa

Arrivano belle notizie per il Milan. Il sito ufficiale della Lega Serie A, ha pubblicato dei dati molto interessanti sulla difesa
Arrivano belle notizie per il Milan. Il sito ufficiale della Lega Serie A, ha pubblicato dei dati molto interessanti che riguardano le prime giornate di campionato giocate. Infatti, ricordiamo che siamo solo alla 6 giornata. Secondo i dati forniti dalla Lega, il Milan continua ad essere una delle squadre più solide di tutto il campionato, con una difesa di ferro. I rossoneri sono l'unica squadra della Serie A a non aver incassato gol lontano dalle mura di SanSiro.

Milan, la difesa sorride: i dati in campionato

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri, al suo secondo mandato il rossonero, ha collezionato due vittorie e un pareggio lontano dal campo di San Siro, confermando così il forte equilibrio tra difesa attacco. La compattezza mostrata fino ad adesso dai ragazzi di Allegri rappresenta un vero e proprio segnale per il club di via Aldo Rossi, che mira a consolidare sempre di più la sua posizione alta nella classifica. Il campionato è ancora lungo, ma i dati non mentono!

