Nella giornata odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Milan per approvare il bilancio consolidato lo scorso 30 giugno 2025. Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, il club di via Aldo Rossi ha chiuso il bilancio in positivo per il terzo anno consecutivo, con un netto di 3 milioni di euro.

Bilancio Milan, boom di incassi per i rossoneri: tutte le cifre

Allo stesso tempo, il club rossonero ha anche fatto un nuovo record di incassi, arrivando a ben 495 milioni di euro: un 10% in più rispetto all'annata 2023/2024. Questo risultato è stato spinto dai ricavi dello stadio e, sopratutto, delle cessioni di Tijjani Reijnders, ora al Manchester City, e di Pierrer Kalulu, al servizio della Juventus.