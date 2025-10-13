Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, bilancio positivo per il terzo anno consecutivo: i numeri

ULTIME MILAN NEWS

Milan, bilancio positivo per il terzo anno consecutivo: i numeri

Festa: 'Fondi di private equity non adatti al calcio. Milan e Inter ...'
Nella giornata odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Milan per approvare il bilancio consolidato lo scorso 30 giugno 2025
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella giornata odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Milan per approvare il bilancio consolidato lo scorso 30 giugno 2025. Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, il club di via Aldo Rossi ha chiuso il bilancio in positivo per il terzo anno consecutivo, con un netto di 3 milioni di euro.

Bilancio Milan, boom di incassi per i rossoneri: tutte le cifre

—  

Allo stesso tempo, il club rossonero ha anche fatto un nuovo record di incassi, arrivando a ben 495 milioni di euro: un 10% in più rispetto all'annata 2023/2024. Questo risultato è stato spinto dai ricavi dello stadio e, sopratutto, delle cessioni di Tijjani Reijnders, ora al Manchester City, e di Pierrer Kalulu, al servizio della Juventus.

LEGGI ANCHE

Guardano alcuni dati, emergono anche quelli legati al patrimonio: positivo di circa 199 milioni di euro, grazie ad un progetto sia sportivo che finanziario. Questo patrimonio permetterà al Milan di affrontare delle stagioni senza competizioni europee (e i relativi incassi), proprio come quella attuale, il cui bilancio si chiuderà il 30 giugno del nuovo anno.

Inoltre, negli ultimi anni, il Milan ha investito più di 250 milioni su giovani calciatori che andranno a costituire le basi per quella che sarà la squadra del futuro. L'attuale annata ha anche isto l'avvio del progetto legato al Milan Futuro, seconda squadra del club di Via Aldo Rossi. La formazione, infatti, serve per far crescere e sviluppare i giovani talenti, continuando a contribuire comunque alla società.

Tra lo Stadio e il progetto San Donato

—  

Un tema molto discusso, invece è stato quello legato allo stadio, su quale il Milan nei prossimi mesi punterà moltissimo. Dopo l'approvazione della delibera da parte del Consiglio Comunale, che prevede l'acquisizione dell'attuale impianto di San Siro e di tutte le aree circostanti, il Milan (in compagnia dell'Inter) proseguirà con l'Iter.

LEGGI ANCHE: Maignan, il Milan vuole blindarlo: pronto il contratto per il francese | PM News

Da non dimenticarsi dei soldi investiti sul progetto legato a San Donato: i rossoneri continueranno la riqualificazione dell'area in collaborazione col comune di Milano.

Leggi anche
Nazionali, le scelte dei CT: titolari Maignan e Nkunku panchina per…
Nuovo San Siro: Foster e Manica incontrano il sindaco Sala assieme a Milan e Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA