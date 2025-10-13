Guardano alcuni dati, emergono anche quelli legati al patrimonio: positivo di circa 199 milioni di euro, grazie ad un progetto sia sportivo che finanziario. Questo patrimonio permetterà al Milan di affrontare delle stagioni senza competizioni europee (e i relativi incassi), proprio come quella attuale, il cui bilancio si chiuderà il 30 giugno del nuovo anno.
Inoltre, negli ultimi anni, il Milan ha investito più di 250 milioni su giovani calciatori che andranno a costituire le basi per quella che sarà la squadra del futuro. L'attuale annata ha anche isto l'avvio del progetto legato al Milan Futuro, seconda squadra del club di Via Aldo Rossi. La formazione, infatti, serve per far crescere e sviluppare i giovani talenti, continuando a contribuire comunque alla società.
Tra lo Stadio e il progetto San Donato—
Un tema molto discusso, invece è stato quello legato allo stadio, su quale il Milan nei prossimi mesi punterà moltissimo. Dopo l'approvazione della delibera da parte del Consiglio Comunale, che prevede l'acquisizione dell'attuale impianto di San Siro e di tutte le aree circostanti, il Milan (in compagnia dell'Inter) proseguirà con l'Iter.
Da non dimenticarsi dei soldi investiti sul progetto legato a San Donato: i rossoneri continueranno la riqualificazione dell'area in collaborazione col comune di Milano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA